Kenneth Vargas se pegó un sorpresón el día que quiso sentarse a jugar póker con Keylor Navas

Kenneth Vargas tiene una anécdota inolvidable en la Selección de Costa Rica. (Jose Cordero)

Kenneth Vargas, delantero del El Heart of Midlothian en la Liga Premier de Escocia, la está reventando por estos días en el fútbol británico con sus goles y buen juego.

Este fin de semana en FUTV se transmitió una entrevista en la que el atacante de 21 años contó algunas anécdotas de su carrera y, entre otras, recordó cuando conoció a Keylor Navas, durante la primera vez que lo llamaron a la Selección de Costa Rica.

Lo que para él era una invitación común y corriente a jugar póker, acabó en un sorpresón que lo hizo quitarse, de inmediato, al ver las condiciones para meterse a la mesa.

“Yo llegué a la selección a los 17 años, recuerdo que decía, ‘qué hago yo sentado a la par de Keylor, de Campbell y yo jugando en Grecia’.

“Esta nunca se me va a olvidar. Ellos estaban jugando póker y a mí me gusta mucho jugar póker. Yo los estaba viendo en la mesa y me dice Keylor: ‘¿Qué? ¿Quiere jugar?’ y le hago yo ‘Sí' y me dice, ‘ok, son cien dólares’ y yo no tenía ni 20 mil colones en la cuenta, siempre lo cuento, no se me olvida”, narró.

Al final, el cuento terminó en que no jugó, porque era solo pagando que se entraba al juego, pero al menos le quedó una anécdota de esas para siempre.