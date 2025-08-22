Deportes

Kenyel Michel seguirá en Alajuelense, ¿por qué?

Kenyel Michel jugará más tiempo con Alajuelense

Por Franklin Arroyo

Kenyel Michel permanecerá en Liga Deportiva Alajuelense hasta diciembre, aunque ya fue comprado por el Minnesota United de la MLS.

Kenyel Mitchel Haxzel Quirós Recopa Alajuelense 1 - Herediano 0 20 de julio del 2025 Cortesía Unafut
Kenyel Mitchell fue comprado por el Minnesota de la MLS, por 1,3 millones de dólares, según información extraoficial. (Unafut/Unafut)

La venta del manudo se dio de forma relámpago este mismo jueves, antes del juego en el estadio Cuscatlán ante el Alianza, que los manudos ganaron 1 a 0. Michel fue sacado de la lista para el compromiso.

No obstante, este viernes, la Liga da a conocer que se quedará en el club hasta diciembre, obviamente con la autorización del club gringo.

“Soy un agradecido con la Liga. Es el equipo que amo, el que me dio la posibilidad de cumplir mi sueño de jugar en Primera. También de terminar el bachillerato, formarme y crecer tanto en lo personal como en lo deportivo”, manifestó el jugador.

Alajuelense vs Herediano
Kenyel Mitchell jugará en la MLS. (Jonathan Jiménez/Jonathan Jiménez)

Michel estuvo el torneo pasado en el Cartaginés, bajo las órdenes de Andrés Carevic y tuvo un gran crecimiento.

“Siempre voy a defender esta camiseta dentro y fuera de la cancha. Lo daré todo estos meses para alcanzar los títulos por los que estamos luchando”, declaró el jugador, de origen limonense.

El jugador, de 20 años, se incorporó a la cantera manuda en 2022, donde continuó con su formación tanto deportiva como académica, así lo recordó Alajuelense en un comunicado.

“Ese mismo año, con 17 años, debutó con la camiseta rojinegra en Primera División, disputando un total de 22 partidos entre campeonato nacional, copas nacionales y torneos internacionales, logrando 2 goles y una asistencia. Participó en la obtención de la Copa Centroamericana 2023, Torneo de Copa 2023 y Recopa 2025.

“Su buen rendimiento le permitió tomar cada vez más protagonismo y debutar con la Selección Nacional el 28 de mayo de 2025 ante la Selección de Cataluña”, afirma el boletín de la Liga.

