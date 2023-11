Kevin Briceño aceptó sus errores el día en que fue la gran figura

Kevin Briceño ha tenido una temporada de mucho brete con el Cartaginés. (JOHN DURAN)

Kevin Briceño se llevó los focos de atención en la victoria del Cartaginés por 3-2 ante el Municipal Liberia por sus tapadones y en medio de su reconocimiento por su gran labor hizo un mea culpa por errores en juegos anteriores que lo ayudaron a crecer.

El portero brumoso lo explicó en su intervención de FUTV al ser designado como la figura del partido; recalcó cómo esos momentos lo han ayudado a crecer.

“La madurez, lo que he pensado con el tiempo es que uno quiere venir a jugar bien, que no nos metan goles y lo que debemos hacer es tener una constancia de evitar los errores gruesos, en este torneo me ha tocado cometer un par de errores que han sido responsabilidad mía, he tenido la capacidad para levantarme, estar ahí y seguir ayudando al equipo.

LEA MÁS: Cartaginés sufre con Liberia pero logra importante triunfo

“Eso lo da la experiencia, de que en cualquier momento nos podemos equivocar, para uno como portero es más complicado porque cuando sucede termina en gol. Lo que queda es no perder la confianza y al siguiente partido volver a la cancha para hacerlo bien”, respondió.

En cuanto al triunfo blanquiazul, se mostró feliz por el resultado, ya que sus intervenciones fueron de ayuda para que los liberianos no se dejaran los tres puntos, evitó goles cantados, le quitó el grito de gol al rival y espera que ese buen momento siga creciendo para pelear por los puestos de clasificación.

“Atacar es de todos y defender también, tendremos que ver el video, ver lo que estamos haciendo bien para seguir mejorando, lo que no, tratar de corregirlo, porque sí tuvimos varias desconcentraciones donde llegaron muy fácil al arco, lo más importante de sumar los tres puntos para seguir en la zona de clasificación ya que Guanacasteca y Herediano vienen fuerte, será un cierre muy apretado”, aseguró.