Kevin Briceño niega algo que la afición tiene muy claro del Cartaginés

El guardameta del Club Sport Cartaginés, Kevin Briceño, negó algo que para los aficionados al fútbol es visible y palpable en el cuadro brumoso.

Briceño fue la figura este viernes del cuadro blanquiazul, con atajadas que evitaron que el Santos saliera con una ventaja más amplia. El resultado fue de apenas 1 a 0.

Kevin Briceño mostró un buen rendimiento. (Rafael Pacheco Granados)

“No hay crisis, el equipo hace las cosas bien, pero no se dan los resultados que queremos. Antes del partido contra Saprissa veníamos de seis partidos consecutivos ganados, y lo que hay que hacer es seguir trabajando y dar la mejor versión. No hemos sido constantes, hacemos un partido bueno y el que sigue no es bueno”, expresó el portero.

Añadió que el equipo entiende la idea del entrenador Mauricio Wright y que están con él, a como han estado con todos los entrenadores que han dirigido al cuadro brumoso.