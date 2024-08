Kevin Briceño no se muerde la lengua al señalar el gran problema que desangra al Cartaginés

Kevin Briceño, portero del Cartaginés, expresó este jueves en conferencia de prensa, que el equipo se liberó de las energías negativas que tenía desde el torneo pasado, con algunos compañeros que hacían las cosas difíciles.

Cartaginés visita al Saprissa, este sábado a las 8 de la noche y el guardameta habló en el Fello Meza, previo al importante partido ante los morados.

Kevin Briceño le voló a alguien que ya no está en el camerino. (Rafael Pacheco Granados)

A Briceño se le consultó en general, cómo estaba el ambiente en el camerino en términos generales, su respuesta fue la siguiente.

Kevin Briceño

“Ahora hay un ambiente diferente, de mucha armonía, de compañerismo, no hay personas a las que hay que temerles; todos nos hablamos y tenemos muy buena comunicación, incluso entre los grandes y los jóvenes, se filtraron cosas que no sé de dónde salieron. El grupo está fuerte y unido, porque es la única forma de que las cosas funcionen y de que todo vaya por una buena línea tanto en la cancha y en el camerino es teniendo una buena armonía”.

Ante esa respuesta, La Teja le preguntó a qué se refería específicamente y Briceño amplió en su respuesta.

“Había compañeros que eran muy difíciles de llevar, por la forma en que se trataban con los demás. Ahora ya no tenemos eso; hay una armonía bonita y una convivencia sana, eso se ve reflejado en todo el equipo, fluye mucho. Somos los jugadores quienes damos la cara y quienes llevamos a la institución por buen o mal camino. Ahora estamos fluyendo porque ya no tenemos esas energías negativas”, expresó.

También se le consultó por la figura que generaba ese ambiente en el camerino brumoso. Briceño respondió lo siguiente.

“Prefiero no mencionar al que ya no está. Nos enfocamos en que tenemos un grupo bonito y sano. Llegaron compañeros nuevos, como Keysher Fuller, y desde el primer día le dijimos que acá hay un grupo en el que todos queremos jugar. Cuando el entrenador toma sus decisiones, nadie se molesta de una forma negativa. Si uno no juega, lo entiende”, manifestó.

Los jugadores que se marcharon de Cartaginés son: Marcel Hernández, Aubrey David, José Gabriel Vargas, Kenneth Cerdas y Carlos Barahona.