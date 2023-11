Kevin Briceño, portero de Cartaginés, revela algo grave que le dijo el árbitro

El portero del Club Sport Cartagińes se echó toda la culpa por la derrota de su equipo ante el Herediano por la mala salida que tuvo en el gol de Jesús Godínez, pero reveló algo grave del árbitro Josué Ugalde.

Esa es la jugada de la polémica. (Rafael Pacheco Granados)

Cartaginés perdió 1 a 0 contra Herediano con gol de Godínez tras un tiro de esquina donde Briceño salió mal y el mexicano aprovechó; sin embargo, luego del partido, el guardameta dijo lo siguiente.

“Me hago responsable de la derrota, por esa salida, pero donde yo salgo hay una clara falta y allí están las cámaras, yo no vengo aquí a decir mentiras”, dijo.

Cuando Felipe Castro de FUTV le preguntó si se refería a la jugada del gol, dijo que sí. “Él me dice sí, Faerron lo choca, pero lo está empujando su compañero, fue lo que me dijo para no pitar la falta. Yo nunca hablo del arbitraje, pero luego me dijo, Kevin si hubiera habido Var yo voy a revisar y, efectivamente, es falta”, dijo.

Ugalde fue el árbitro que había expulsado a Marvin Angulo, en una acción de la que después se retractó y donde el jugador quedó sin sanción porque en efecto no había habido falta.