Kevin Cabezas cuenta el secreto para sacar suspiros en Liberia con golazos

Kevin Cabezas (izq.) tuvo mucha presión en la marca de Elías Aguilar. (Albert Marín)

Kevin Cabezas se robó la atención de propios y extraños en el empate a dos entre Herediano y Liberia por sus doblete de buena factura para los guanacastecos, hasta reveló cuál es el secreto de lograr esas joyas.

En la entrevista a FUTV, el futbolista liberiano se mostró complacido por sus golazos, pero celebró a medias por el resultado final.

“Hay que darle gracias a Dios, fue muy importante sacar un punto pero con sabor amargo porque creímos que podíamos sacar los tres puntos, pero bueno, fue importante sumar, tuvimos una situación difícil, pero me quedo con la garra y actitud del equipo.

“El equipo hace las cosas muy bien, faltaron un poquito de detalles, hoy supimos concretar las opciones que tuvimos, hasta tuvimos más, pero así es el fútbol”, comentó Cabezas.

El atacante reveló cuál ha sido su secreto para mandarse sin miedo a rematar desde fuera del área, pocas veces visto en nuestro campeonato, pero saca muchos comentarios por esas joyas.

“Es algo que vengo practicando, me he equivocado, pero nunca he claudicado en eso, siempre sigo intentando y es la recompensa por tanto esfuerzo”, finalizó.

Cabezas ya lleva cuatro goles en este torneo.