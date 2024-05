Kevin Cabezas, de Alajuelense, le envió un mensaje directo a Jafet Soto

Kevin Cabezas, jugador de Alajuelense, admitió este sábado en radio Columbia, que sí le dijo cosas que no eran apropiadas al presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto, luego del partido del miércoles entre la Liga y Herediano, en el estadio Carlos Alvarado y que terminó 1 a 1.

En el partido, Cabezas fue a despejar un balón, pero el volante del Team, Orlando Galo, llegó primero y le dio con todo al florense. La expulsión era clara. Cuando el jugador salía, hubo un intercambio de palabras con Soto.

Kevin Cabezas ofreció disculpas. (Jose Cordero)

Según se dijo, Soto le dijo a Cabezas que era muy malo y que por eso no lo había contratado, y el manudo le respondió, “vaya a tomar guaro, no sea bañazo”.

Soto reconoció en Columbia, minutos antes, que pudo haberse equivocado y Cabezas también fue abordado y dijo lo siguiente.

“Todas las personas que estaban allí presentes saben lo que dijo, lo que no dijo, declaraciones son otro tipo de cosas, cada quien se hace responsable por lo que dice, más bien, disculparme con la afición, con el grupo por haberlos dejado con diez, fue una situación vergonzosa, nunca había estado involucrado en una situación tan penosa a nivel nacional y las disculpas del caso”, dijo el joven.

El periodista Anthony Porras, le contó que Jafet acababa de decir en la radio que le gritó muy mal en esa jugada por la forma en que entra, ¿eso fue lo que usted oyó?

“Eso no fue lo que escuché, pero ya eso es algo de Jafet, él sabrá que dice y que no, para mí es complicado, que la situación amerita para mucho, para interpretaciones de la gente. Yo me quedo tranquilo, es más, hasta le puedo pedir disculpas a Jafet por lo que le dije porque fue algo de mala forma, iba caliente, era una situación difícil, era mi primera expulsión en primera división”, añadió Cabezas.

También le preguntaron si lo que escuchó fue que no lo contrató por malo y el jugador dijo que cuando estaba en Liberia, intentaron contratarlo.