Kevin Cabezas está agradecido con Alexandre Guimaraes por sacarlo del baúl de los recuerdos

El volante de Alajuelense Kevin Cabezas, quien solo había jugado 24 minutos con el anterior técnico rojinegro, Andrés Carevic, fue titular este jueves ante el New England Revolution y estaba muy feliz con la oportunidad que le dio el nuevo estratega Alexandre Guimaraes.

Kevin Cabezas se vio bien. (JOHN DURAN)

Cabezas se mostró acoplado en el medio campo, demostró que es un buen pasador, aunque no tuvo chance de sacar a relucir su potente remate a marco. Aun así, fue la sorpresa en la formación de Guima y cumplió.

“Lo tomo sorprendido, pero agradecido, contento. Fue bonito recibir esa confianza, sentirse así desde el primer momento, solo espero seguir retribuyendo esa confianza”, dijo.

Kevin Cabezas, jugador de Alajuelense

Cabezas no sabe qué fue lo que ha visto Guima en él para que lo tomara en cuenta, pero explicó que un entrenador de ese calibre no va a llegar a poner a alguien sin saber quién es.

“No sé, espero ir descubriéndolo en el camino. Me imagino que tuvo que haber visto algo. Me dijo que tenía que verme mejor porque no había me había visto mucho en el campeonato nacional, pero dice que vas a jugar, que te está tomando en cuenta no solo a mí, sino a todo el plantel, eso me motiva”.

El volante reconoció que tenía guardadas en su interior cositas por la falta de oportunidad.

“Es difícil recibir un cambio, creo que fui el jugador con más minutos en el torneo anterior, afecta en la parte física, pero lo afronto como un reto, porque toda las cosas se tienen que aprender, de los momento buenos y malos y hacerlo mejor para sumar minutos”, dijo.