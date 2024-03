Kevin Chamorro en problemas, ¿debe Vladimir Quesada sentarlo? Exporteros de Saprissa responden

Kevin Chamorro con el paso de los años ha sido uno de los jugadores más regulares del Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Kevin Chamorro fue uno de los futbolistas del Deportivo Saprissa que más recibió silbidos por la afición tras el empate a dos contra la Asociación Deportiva San Carlos.

Tras esa situación y ver en las redes sociales como parte de los seguidores morados debatieron sobre el tema, conversamos con dos reconocidos exporteros del cuadro morado para conocer su opinión sobre si ven correcto que Vladimir Quesada siente a Chamorro para la próxima mejenga del Clausura 2024.

Hermidio Barrantes, que jugó con la S por cuatro temporadas, entre 1998 y 2002, fue el primero en responder y detalló que en caso de suceder, el cuerpo técnico daría una mala señal.

“No se puede tomar decisiones al calor del juego, Kevin Chamorro ha tenido un buen rendimiento y se ha mantenido estable en el Saprissa y si por X o Y razón no le salen las cosas en un partido, tampoco es motivo para mandarlo a la banca, simplemente hay que darle chance para darle la confianza y así pueda hacer bien su trabajo”, indicó.

Marco Antonio Rojas, catalogado como uno de los mejores exguardametas de los tibaseños en su historia, espera que Vladimir sea sensato.

“Espero que la decisión sea la mejor sobre mantener a Kevin Chamorro o darle oportunidad a Esteban Alvarado, de una u otra forma ambos han demostrado que son porteros que deben estar en Saprissa.

“En Saprissa no se puede hacer un partido bien y el otro mal, en el club siempre deben estar bien o mejor, eso lo determina la mentalidad del jugador que está en la S, porque esa camiseta pesa”, argumentó.

Vladimir Quesada indicó en conferencia de prensa que respaldará a Kevin Chamorro. (Albert Marín)

Como aprendizaje

Ambos recalcaron que lo sucedido con Chamorro es un efecto de la exigencia de la afición morada que está molesta con los jugadores por los últimos malos resultados que los tienen en la media tabla del certamen y no aceptan que el club esté en esa posición.

Barrantes agregó que Kevin debe tomar esto como aprendizaje para madurar y en caso que no lo canalice como espera, ahí sí habrá problemas.

“La afición por lo general descarga su enojo con el guardameta, es el que está más cerca de la gradería, pero acá deberá prevalecer una de las características del portero, que es su carácter para no dejarse caer tan fácil, tiene una gran responsabilidad de mantener el arco en cero, por eso tiene que ser muy equilibrado a la hora de tomar sus decisiones.

“Kevin debe mantenerse como lo ha hecho, ser autocrítico, analizar bien con su preparador de porteros las acciones de los goles para ver si incurrió en un error, para así mejorarlos y tratar de no repetirlos”, recalcó.

Respaldo total

En el Saprissa están tranquilos con la actuación de Kevin Chamorro y Vladimir Quesada comentó en la conferencia de prensa tras el empate ante los norteños que lo seguirá apoyando.

“No entiendo en qué ha fallado, analizo y veo los videos de los goles y realmente no recuerdo en cuál tuvo injerencia. En un partido en el Colleya Fonseca ante Herediano tuvo un despiste en una jugada, pero después de eso no sé. Kevin seguirá jugando porque está haciendo las cosas bien, por opiniones de aficionados o de la prensa no tomaré una determinación diferente”, aclaró Vladi.

Pablo Arboine, defensor morado, confía en que el guardameta no se dejará caer ante las criticas.

“Kevin Chamorro es un profesional, ha pasado situaciones similares o peores, estoy seguro que no le va a afectar solo el domingo y luego sacará la casta. Confiamos en él porque es un gran arquero, tenemos muy buenos porteros, como Abraham Madriz y Esteban Alvarado, que están preparados y también han atravesado situaciones complicadas”, explicó.

Por eso le pidió a la afición que no dejen de apoyar, que el momento complicado que pasa el club entre todos lo van a sacar.

“Que sigan confiando, el equipo siempre se ha caracterizado de dar lo mejor, se vio reflejado cuando San Carlos nos hizo el 2-0, apretamos un poco más, mejoramos el ritmo y logramos el empate, para nosotros fue una pequeña derrota.

“Los aficionados han creído en nosotros en momentos más difíciles que estos y seguirá apoyando hasta el final, estamos seguros que lo sacaremos adelante”.