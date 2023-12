Kevin Chamorro revela la fórmula para que las críticas no lo golpeen de cara a semifinales

Kevin Chamorro espera seguir marcando la diferencia en Saprissa este fin de semana ante Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Kevin Chamorro, portero del Deportivo Saprissa dijo previo al partidazo contra Cartaginés, la fórmula para mantenerse enfocado en los objetivos del cuadro morado, principalmente el que tienen entre ceja y ceja: El tricampeonato.

El guardameta lejos de esquivar las preguntas en el Media Day de la Unafut, las respondió como si fueran tapadas.

“Primero pongo los pies sobre la tierra, cuando uno está bien no es el mejor ni cuando estoy mal soy el peor, le agradezco a Dios por lo bueno y malo, si las cosas no salen bien, uno tiene que sacarle el aprendizaje y las redes sociales no me afectan en nada.

“No me incomodan los comentarios de los aficionados, todas las opiniones son válidas, pero soy el primero que me evalúo, a pesar de mi edad (23), soy una persona que cuando me equivoco lo primero que hago es disculparme con las personas que han estado en las buenas y malas conmigo”, detalló.

En un momento donde lo aplicó a la perfección y le permitió salir de ese mal episodio fue en el partido de vuelta entre las selecciones de Costa Rica y Panamá, donde un sector de la afición, expertos indicaron que falló en el segundo gol y Kevin les dio la razón.

“Soy autocrítico, ese gol fue el que más me achaco porque también hay que estar en esa jugada, fue un remate que no tenía visibilidad al balón, cuando lo vi lo tenía encima y traté de reaccionar, pude hacer más, pero esto es aprendizaje, ya pasó, no me puedo quedar con el pasado y tengo que seguir trabajando”, sentenció.

Por eso sigue fuerte trabajando para alzar el tricampeonato con los morados.

“Claro, desde que hicimos la pretemporada estamos con la mentalidad del tricampeonato, queremos hacer historia, que nuestros nombres queden en la historia del Saprissa, no es fácil, todos los campeonatos son diferentes, por eso íbamos meta por meta”, finalizó.