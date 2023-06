Kevin Chamorro se muestra autocrítico y cree saber en qué falla

El portero de la Selección Nacional, Kevin Chamorro, dice ser muy autocrítico con su trabajo y que se da cuenta de las cosas en las que falla y trabaja para corregirlas.

Chamorro dio declaraciones este jueves, luego del entrenamiento de la Tricolor en Fort Lauderdale, Florida. Es el portero que se perfila para ser el titular, por encima de Jussef Delgado y del juvenil Alexandre Lezcano.

Kevin Chamorro conoce sus defectos. (Fedefutbol)

“Soy un jugador autocrítico, sé en qué he fallado. Lo malo sería que no me diera cuenta, pero me considero humilde para saber en qué mejorar” añadió el arquero.

El portero de 23 años dice estar listo para su primer torneo oficial de categoría mayor.

“Es bastante la responsabilidad, es todo un país el que uno sale a representar. Estoy feliz de lo que he logrado porque nadie me ha regalado nada. Llegué aquí por méritos y la gente sabe que voy a sudar esta camisa porque sé lo que pesa”, afirmó el portero.

La Selección está lista para enfrentar a Panamá. (Fedefutbol)

Costa Rica enfrentará a Panamá el lunes a las 6:30 p.m. hora en el Lockhart Stadium en esa ciudad de Florida.

El grupo hizo la práctica en el Complejo de Entrenamiento del Inter de Miami, en la ciudad de Fort Lauderdale. Este lugar incluye varias canchas naturales y está ubicado a la par del estadio DRV PNK, donde se jugará el próximo lunes.

El médico Alejandro Ramírez explicó que Celso Borges está entrenando con la protección debida por la fractura que sufrió en uno de los dedos de su mano derecha.

Por su parte, a Francisco Calvo se le hizo una máscara protectora individualizada para la cara, que servirá como escudo para protegerlo del golpe sufrido en la nariz, en un choque con Carlos Mora en una práctica antes del amistoso ante Guatemala.