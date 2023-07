¿Kevin Chamorro se va para el fútbol de Turquía? El portero morado nos lo responde

Kevin Chamorro fue claro sobre su futuro en el Saprissa (Rafael Pacheco Granados)

El portero del Deportivo Saprissa, Kevin Chamorro, fue claro y habló sobre su futuro en el cuadro morado ante los rumores de una eventual salida al fútbol de Turquía.

El arquero inició el torneo como titular ante Sporting FC y tras finalizar el juego habló sobre lo que viene para su carrera.

“Estoy tranquilo, hay opciones, pero ellos (club turco), querían un préstamo y Saprissa no quería préstamo, entonces me dijeron que me quedara mínimo seis meses o máximo un año, entonces vamos a ver”, comentó a La Teja.

El guardameta aseguró que no se desespera por convertirse en legionario y que mientras llega su oportunidad se enfoca en seguir sumando títulos y reconocimientos con la escuadra tibaseña.

“En el momento que Dios quiera, voy a salir, mientras me focalizo en Saprissa, que es el que me da de comer a mí y a mi familia. No me precipito, estoy bien en Saprissa, el cuerpo técnico me tiene confianza y mis compañeros también”.

Chamorro aseguró que además de una oferta en Turquía, tenía opciones en el fútbol sudamericano, específicamente en Ecuador.