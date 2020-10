Es difícil destacar en equipos a los que les meten muchos goles y donde se pierde mucho. La forma en que un portero resalte es que todos anden conectados, en la misma sintonía. Soy muy autocrítico, me gusta analizar y he llegado a la conclusión de que soy un portero rentable. A mucha gente no le gusta como atajo, porque soy diferente, soy un portero como no hay otro en el mercado. Me gusta salir, arriesgar, jugar con los pies y la gente no entiende eso, pero hay que evolucionar, no quedarse solo con el que ataja debajo del marco. Todos los torneos trato de mejorar, de hacer las cosas diferentes y me esfuerzo, pero todo depende del juego colectivo.