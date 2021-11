Keylor Navas contó cómo se enamoró de Andrea Salas

Keylor Navas y Andrea Salas se casaron en el 2015. Foto: AFP Keylor Navas y Andrea Salas se casaron en el 2015. Foto: AFP (ANTOINE POUTHIER/AFP)

El arquero costarricense Keylor Navas reveló detalles de su vida personal en una conversación que tuvo en Instagram con el cantante de música cristiana Daniel Calveti.

En una hora y 22 minutos, el portero del París Saint-Germain y el intérprete venezolano hablaron de todo un poco. Por ejemplo, sobre cómo se enamoró de su esposa, Andrea Salas.

Se sabe que se conocieron en un grupo cristiano al que asistían ambos, pero el tico le confesó a Calveti que llegó allí porque “no le gustaba la persona que era” y necesitaba un cambio.

Cuando llegó al grupo, vio a Andrea y de inmediato quedó flechado, según contó.

“Cuando llegué al estudio de Biblia fue porque yo me había convertido en algo que no era lo que quería, además buscaba que las personas vieran que era más que un futbolista y que me quisieran por lo que soy. Además, me dijeron que Dios me iba a cambiar la vida y yo quería ver si era cierto... Y ahí estaba Andrea.

“Ya la veía y me decía: ‘Demasiado guapa, pero Keylor, tranquilo, usted no vino acá a eso, sino a cambiar su vida’. Nos fuimos haciendo amigos por mucho tiempo. Cuando yo empecé a sentir que de verdad me gustaba, yo la veía y decía: ‘Me gusta, me gusta, me gusta mucho’.

“Yo le hablé como un amigo a Dios y le dije de corazón: ‘Estoy sintiendo cosas por esa muchacha, si usted cree que ella es un bien para mi vida, déjame enamorarme, pero sino quítemela del corazón porque no quiero sufrir y quiero cambiar”, recordó abriendo totalmente su corazón.

Navas, además, contó que se “respetaron” hasta el matrimonio.

“Yo llegué un día y le dije que me gustaba, que nos podíamos dar una oportunidad, pero como Dios quería que nos la diéramos, nos respetamos hasta que nos casamos.

“Ya nosotros habíamos hecho muchas cosas antes, pero esa era una vida antigua, ya habíamos nacido de nuevo. Queríamos hacer las cosas bien y aguantamos bastante tiempo, disfrutamos de conocernos y ya tenemos más de 14 años de estar juntos. Hemos tenido un montón de problemas y dificultades, no hay pareja perfecta, cada día que que pasa Dios confirma por qué la puso a mi lado”, relató.

Keylor Navas explicó por qué se arrodilla a orar antes de cada partido. Foto: AFP Keylor Navas explicó por qué se arrodilla a orar antes de cada partido. Foto: AFP (PASCAL GUYOT/AFP)

El tico, además, explicó qué dice y por qué se arrodilla antes de cada mejenga

“Yo siempre le dije a Dios que yo quería que la gente me viera arrodillado ante Él en grandes estadios, pero cuando llego a España me encuentro con una realidad muy diferente y es que cuando yo me arrodillaba la gente comenzaba a tirarme monedas, me decía insultos, también que Dios no existía, entonces se volvió en algo incómodo”, dijo.

Eso lo hizo dudar, pero el Halcón afirmó que Dios “lo regañó” y le hizo ver que él no hace esas cosas para las personas y que no debía ponerlos a ellos por delante.

“Dios me dio una regañada, me hizo entender, me dio fuerza... Y yo dije: ‘Jesús aguantó cosas mucho peores, yo puedo aguantar’. Y siempre me continuaré arrodillando”, detalló entre otras confesiones.