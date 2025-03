Keylor Navas dijo unas palabras que sorprendieron y desilusionaron al saprissismo

Keylor Navas respondió a quienes le piden que invierta en el Saprissa. Facebook Newell's Old Boys. (Newell's Old Boys/Newell's Old Boys)

Keylor Navas está en el país y este jueves aprovechó para decirle a la afición si invertiría en el Deportivo Saprissa.

El arquero del Newell’s Old Boys presentó su equipo de motocross y en una conferencia de prensa respondió si le gustaría meterle platica al equipo de sus amores.

“No creo, ellos (Horizonte Morado) ya están llenos. Es el equipo que yo quiero, pero no está a mi alcance.

“Yo lo he intentado. No lo descarto, pero cuando las cosas no se dan por alguna u otra razón, la verdad es que a mí no me gusta quedarme estancado, sino que busco la forma de seguir creciendo. El propósito de todo esto siempre es ayudar, extender una mano a nuevos talentos”, afirmó.

Las palabras del Halcón cayeron como un balde de agua fría, en momentos en donde los morados piden a gritos una figura como Navas, que le meta dinero al Monstruo, cuando se rumora que el equipo tiene dificultades económicas.

La dirigencia saprissista reconoció recientemente que tiene deudas, heredadas de la administración anterior, sin embargo, cada mes cumplen con los compromisos financieros.