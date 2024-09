Keylor Navas entrenó con Saprissa y sacudió Tibás, Costa Rica y hasta otros países

Keylor Navas fue noticia este martes, pues entrenó nada más y nada menos que con el Deportivo Saprissa, tetracampeón nacional y equipo con el cual se dio a conocer.

Apenas se oyeron los rumores de que el guardameta estaba entrenando en la Cueva del Monstruo empezaron las especulaciones sobre un posible vínculo del arquero con el cuadro morado.

Fidel Escobar se sacó un selfie con Keylor Navas en el estadio Ricardo Saprissa.

Los noticieros empezaron a hablar del tema y conforme la mañana calentó, algunos aficionados se hicieron presentes en las afueras del estadio para conseguir un autógrafo, una foto, un hola del ganador de tres Champions.

Pero la expectativa también se generó entre los propios jugadores, aunque no todos se acercaron para solicitar una foto, al menos, eso parece que no la han subido a redes sociales.

Solo el defensor panameño Fidel Escobar fue el que no perdió el tiempo ni la oportunidad y le pidió una foto a Keylor, lo hizo cuando Navas estaba listo para jalar y el momento quedó grabado por medios de comunicación, luego Escobar presumió la foto en las historias de Instagram y escribió en la imagen: “Leyenda”

Keylor Navas firmó algunos autógrafos en las afueras del estadio, en su carro.

Pero, lo más curioso, es que Tigo Sports compartió un detrás de cámaras del momento. En el video se puede ver cómo Keylor, que venía saliendo del entrenamiento, ya estaba montado en su carro, pero decidió devolverse para despedirse de Óscar Duarte y de Fidel Escobar, quien nada tonto, aprovechó los segundos para sacarse una postal.

Sin colores

Ya fuera del estadio, los aficionados fueron quienes aprovecharon para detener a Navas y pedirle algún recuerdo.

Este manudo de corazón salió con la camiseta firmada. (Cortesía )

Llamó la atención que entre los aficionados había una persona con un tatuaje del escudo de Alajuelense en el pecho, del lado del corazón, el muchacho le pidió que le firmara una camiseta gris y luego la enseñó, como un trofeo, a la prensa.

Algunos otros también se le acercaron para ver qué podían sacar del Halcón tico.

Mientras todo eso pasaba, la noticia no pasó desapercibida en algunos medios internacionales. Por ejemplo, el diario Diez de Honduras informó sobre la práctica que tuvo Keylor con el tetracampeón nacional y hasta especularon con la nota. El título fue: “Sorpresota, Keylor Navas apareció entrenando con este club y podrían cerrar su fichaje”.

TyC Sport de Argentina fue otro medio que dio cobertura a la nota de Navas y tituló: “Keylor Navas se entrena con el Saprissa de Costa Rica tras no haber encontrado club”.

Algunos aficionados y prensa esperaron a Keylor Navas. (Cortesía )

En el desarrollo de la misma, escribieron: “Los libros de pases de las grandes ligas de Europa cerraron el último fin de semana y, como siempre sucede, han quedado futbolistas de importante trayectoria sin firmar con ningún equipo. Uno de los casos es el de Keylor Navas, que se dividió la última década entre Real Madrid y PSG -más un breve paso por Nottingham Forest- y ahora, con 37 años, quedó sin club”.

Nos llamó mucho la atención que Saprissa no ha publicado ni una foto de Navas entrenando, no sabemos si fue a petición del portero o porque hoy no llegó el fotógrafo del club.

De esa forma, la sorpresiva visita y entrenamiento del mejor portero de la historia de la Concacaf fue noticia no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional.

Con Keylor Navas entrenando con Saprissa y el cierre del mercado de fichajes a la vuelta de la esquina, la especulación sobre su próximo destino sigue en aumento. Queda por ver si este entrenamiento es solo una parada temporal o el inicio de una nueva etapa en su ilustre carrera