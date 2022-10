Keylor Navas es reconocido como el mejor en Francia por su rival del próximo domingo

El jueves 14 de abril el PSG subió una imagen de Keylor Navas ya de regreso a los entrenamientos en cancha, con el resto de sus compañeros. (PSG)

Pau López, arquero del Marsella, antagónico rival del París Saint Germain, no anduvo con titubeos para reconocer que los parisinos tienen al mejor portero en la Ligue 1, pero no estaba hablando del italiano Gianluigi Donnarumma, sino del costarricense Keylor Navas

En la previa del clásico del fútbol galo, que se disputará este domingo en París, a las 12:45 p.m hora tica, el guardameta español no anduvo con titubeos para resaltar la calidad del meta costarricense.

López dijo que no le interesa que Navas no haya jugado un solo partido en toda la temporada, pues para él, como el tico no hay portero en Francia, ya que sus condiciones y trayectoria así lo dicen.

“El año pasado me gustaron mucho Alban Lafont (del Nantes) y Walter Benítez (francoargentino exportero del Niza, ahora en el PSV Eindhoven holandés), pero para mí el mejor de Ligue 1 es Keylor Navas. Lo vi en España, lo he visto aquí. Sé que no juega pero pienso que es el mejor”, dijo.

Con 27 años, el meta español ha estado en equipos como el Espanyol y el Betis de Sevilla y la Roma de Italia, antes de llegar a uno de los referentes en el fútbol galo.

Desdichadamente para Keylor el pensamiento de López no lo comparte el técnico del PSG, Christophe Galtier, quien en varias oportunidades ha ratificado que su titular es Donnarumma y no le ha dado un solo minuto al costarricense.