Keylor Navas: “Este equipo es ideal para pasar este tiempo”

Keylor Navas ya luce los colores del Nottingham Forest de Inglaterra. Fotografía: Nottingham Forest

El Nottingham Forest presentó el jueves anterior al portero costarricense Keylor Navas como uno de sus fichajes más importantes del 2023.

Tras el acto de presentación, el departamento de prensa del club inglés entrevistó a Navas, donde habló sobre las expectativas que tiene en esta nueva etapa.

El arquero aseguró que aunque su carrera ha sido histórica y muy exitosa, eso es parte del pasado y espera poder seguir sumando logros.

“Este equipo es ideal para pasar este tiempo. Estoy muy agradecido con Dios por mi carrera, pero creo que eso es historia, es pasado y yo quiero seguir haciendo grandes cosas en el fútbol y Nottingham me da una gran oportunidad para venir a Premier League y dar lo mejor”, mencionó.

Navas confesó que está muy ilusionado con este nuevo proyecto y que está deseando poderse reunir con los fans, ya que le han dicho que son muy apasionados.

“Estoy muy emocionado, he visto por televisión y mientras he estado aquí todo el mundo me habla de los fans, que siempre están durante el partido apoyando y cantando”, comentó.

El Nacional podría debutar el próximo domingo cuando enfrenten al Leeds en casa por la Premier League a las 8 a. m. en horario costarricense.