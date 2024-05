Keylor Navas hace lo más sano para él en el PSG pese a que faltan partidos de la temporada

El portero costarricense Keylor Navas se despidió este sábado de los aficionados del PSG al anunciar su adiós a ese equipo pese a que la temporada no ha terminado.

Keylor Navas va jalando del París, como bien se sabía. AFP (PAUL ELLIS/AFP)

El guardameta costarricense es parte del equipo parisino desde el 2019-20 y ganó tres ligas, pero no pudo alzar la Orejona, algo que sí consiguió en tres oportunidades con el Real Madrid.

Navas puso en su Instagram: “Cada segundo que he disfrutado en el Parque de los Príncipes ha sido maravilloso. Gracias a Dios siempre he sentido su cariño y su aliento. Ha sido todo un honor defender este escudo en este increíble estadio. Quedan objetivos por delante, pero no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme de la que ha sido mi casa”.

Navas tuvo un año complicado pues estuvo relegado a la banca todo el torneo por el cuestionado italiano Gianluigi Donnarumma.