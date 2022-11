Keylor Navas lamenta cancelación del amistoso contra Irak

Keylor Navas lamentó no jugar el amistoso de este jueves. Cortesía: Fedefutbol

El guardameta de la selección de Costa Rica, Keylor Navas, se refirió a la polémica cancelación del fogueo ante Irak, el cual no se dio por problemas en la frontera entre Kuwait, país donde se hace el campamento previo, y suelo iraquí.

En una publicación en sus redes sociales, el arquero se disculpó por no jugar el partido, en una situación en la que afirma los jugadores no tienen absolutamente nada que ver.

“Después de ocho horas de viaje en autobús, por desgracia, por motivos que no están en manos de los jugadores, no hemos podido jugar el amistoso previo contra Irak. Muchas gracias a todos los aficionados que estaban deseando vernos y apoyarnos allá. Una pena que no haya podido ser”, destacó Navas.

Aficionados de Irak estallan en redes sociales contra Costa Rica

Se reporta que había 65 mil entradas vendidas para ese partido y había mucha expectativa de los aficionados iraquíes por ver a Navas, motivo por el que el meta realizó la publicación.

A pesar del comunicado, en la publicación, aficionados iraquíes le reclamaron a Navas que los despreciaron y el porqué no quisieron entrar a su país por temor a que les sellaran el pasaporte, cosa que les impediría viajar a otros países luego.