¿Keylor Navas le quitó la titularidad a Patrick Sequeira? Esto dijo el arquero

Keylor Navas estuvo con La Sele tras estar fuera un año.

Keylor Navas ha regresado a la Selección de Costa Rica tras un año de ausencia, retomando la titularidad en el arco nacional.

En su retorno en el partido contra la Selección de fútbol de Cataluña, desplazó a Patrick Sequeira, quien había asumido el rol de portero principal durante la ausencia del guardameta de Newell’s.

La Teja, que estuvo presente en el juego este miércoles, entrevistó al Halcón y le preguntó si siente que ya le quitó el puesto a Patrick por haber sido titular hoy.

Patrick Sequeira, también es arquero de la Seleccion de Costa Rica

“Yo con él (Patrick Sequeira) me llevó muy bien, nosotros tenemos una relación superbuena desde hace mucho tiempo y no hay que meterle morbo donde no hay”, inició diciendo.

Navas expresó que independientemente del arquero que esté, ya sea él o Sequeira, ambos van a tener una buena relación.

Navas hablo de la relación que tiene un Sequeira.

“Aquí creo que no es una cuestión de querer hacer una pelea donde no existe, donde nunca ha existido. Y no hemos tenido ni un solo problema, ni lo vamos a tener”, agregó.

Recordemos que Navas justamente en mayo pasado anunció su retiro de la Selección Nacional.