Keylor Navas les da mensaje de Año Nuevo a los aficionados

El portero del PSG y de la Selección Nacional, Keylor Navas, despidió el año con un bonito pero corto mensaje en su Instagram, donde compartió una foto junto a su familia.

“Hoy termina un año duro, pero que también nos ha dado momentos inolvidables tanto a nivel personal como profesional. Primero Dios comenzaremos 2023 con mucha ilusión y en busca de nuevos retos. !Que Dios los bendiga y tengan todos un feliz Año Nuevo! Dios-Familia-Fútbol”.

Navas no ha tenido participación en la temporada con el PSG, relegado a la banca por Gianluigi Donnarumma pero fue titular en el Mundial con Costa Rica. En la Copa del Mundo no le fue muy bien, pues recibió once goles en tres partidos.