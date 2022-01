Keylor Navas llegó al país en busca del milagrito mundialista

Keylor Navas Keylor Navas es el santo de todos los ticos. Cortesía.

El portero de la Sele Keylor Navas ya se encuentra en nuestro país para buscar el milagrito en la triple jornada de las eliminatorias mundialistas.

El tico del PSG llegó la tarde de este martes a Tiquicia con la mirada puesta en la mejenga del jueves, a las 8:05 p.m. contra Panamá.

En esta ocasión y para evitar contagios, la Federación Costarricense de Fútbol le pidió a la prensa que no llegaran al aeropuerto, con el fin de que no hubiera ningún tipo de aglomeración, por ende no dio declaraciones y se fue directo a la concentración que tiene la Tricolor antes de este importantísimo partido.