Keylor Navas mandó un mensaje que sonó más a filazo...

Keylor Navas se fue relegado a la suplencia esta temporada en el PSG (Twitter)

Las transmisiones en vivo del arquero costarricense Keylor Navas ya se están volviendo una tradición, medio por el que aprovecha para tirar unas piedritas de cualquier tema, con mucho disimulo y arte.

Este jueves, el meta sacó unos 20 minutos para contar -en teoría- cómo le está yendo con el álbum Panini junto a su familia, sin embargo, también soltó un par de mensajes sobre su momento futbolístico. Sobre este tema, Navas reconoció que no es el que quisiera, “pues a veces se viven momentos duros”.

En un momento le preguntaron: “¿Cómo se encuentra el mejor arquero del mundo?” y él de inmediato respondió “muy bien, muy bien” y aprovechó para tirar unos filazos...

Keylor Navas encarga a sus seguidores de una curiosa misión

“Aquí estamos, en la lucha como siempre, no queda de otra. Nunca ha sido fácil, nunca lo ha sido, algunas veces hay que ir contra corriente, otras veces la corriente nos lleva, otras veces estamos más contentos y otras un poquito tristes, pero Dios nunca abandona, acá seguimos trabajando fuerte”.

“Las cosas que cuestan son las que valen, así es, lamentablemente, algunas veces las cosas no dependen de nosotros, pero por lo menos tenemos la conciencia tranquila de que hacemos las cosas, todo lo posible. Eso es lo bonito de la vida, la conciencia, que esté limpia, poder estar tranquilo, ver a la cara a todo el mundo, eso es lo mejor”, comentó con un tono serio y sin dudas.

Los mensajes que le escribían eran de todo tipo y le consultaron si se refería a alguna situación en específico o a alguien y soltó una risa diciendo “jaja, ya los vi, quieren polémica aquí, ¡Polémica, Polémica! jajaja. No, no, no voy a hacer polémica. ¡Qué va! jajaja”.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, hizo una reflexión sobre los sueños y como a veces algunos les ponen trabas.

“Muchas veces la gente quiera hacernos creer que los sueños no se pueden cumplir, que nos ponen trabas, nos ponen cosas y nos dicen palabras que no son buenas, pero todo depende que Dios nos de salud y el esfuerzo que nosotros hagamos”, agregó para seguir con la tiradera.

Keylor Navas avisa que va con todo

Luego ya se puso a mandar saludos y a conversar de otras cosas como que a su esposa Andrea Salas le encanta cocinar pastas y otras cosas, pero el filazito ya lo había mandado y como dice el dicho, “al buen entendedor pocas palabras”.