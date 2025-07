Keylor Navas nunca nos mintió y esto dijo de su nombre antes de saltar a la fama. (YURI CORTEZ/AFP)

Periodistas de ESPN se refirieron hace unos días a un detalle poco conocido sobre Keylor Navas, y es que su nombre se escribe con “i” y no con “y”.

La observación surgió tras revisar el registro oficial del jugador con su nuevo equipo, los Pumas de la UNAM, y es cierta, ya que así figura también en el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.

Sin embargo, este no es un descubrimiento nuevo, pues el periodista Arnoldo Rivera, quien trabajaba para La Nación en 2005, ya había conversado con el Halcón durante su debut con Saprissa y le preguntó, directamente, cómo se escribía su nombre. Arnoldo, quien redactó la nota del debut, nos compartió su experiencia:

“Los mexicanos no descubrieron nada, porque en el 2005, cuando debutó él, me tocó hacer la nota del novato. Ahí le pregunto cómo se escribe el nombre y me dice que con “i” y así se consignó en la edición del lunes, y durante mucho tiempo se escribió Keylor; pero, pero, pero... Escena dos: aparece Google".

Y fue justo ahí donde todo cambió, según Rivera:

“Resulta que, redepente dijo el Chavo del 8, todo el mundo lo empezó a escribir con y. Así, ya estábamos en la nueva redacción cuando se dijo, de parte de Pablo Fonseca, entonces SEO de La Nación, que debía escribirse Keylor, para que el buscador lo encontrara y se posicionara arriba en las búsquedas”.

En la edición del lunes 7 de noviembre de 2005, Arnoldo escribió:

“Con 18 años de edad, Keilor Navas se estrenó como portero del Deportivo Saprissa... El muchacho es natural de San Andrés de Pérez Zeledón y sabe que aún debe esperar un poco más…, pero ya debutó”.

En ese partido, los morados empataron 1-1 frente a Carmelita.