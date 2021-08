Keylor Navas: “Para mí la selección es una prioridad”

Keylor Navas dijo este jueves que la Sele siempre ha sido una prioridad para él y que siempre que tuvo que faltar fue por fuerza mayor.

El portero del PSG le concedió una entrevista al periodista Yashin Quesada, en una transmisión de Facebook a las 10 a. m., en la página Yashin Digital.

Keylor Navas también dijo que la competencia con Luigi Donnarumma es buena pero que siempre ha tenido. AFP Keylor Navas también dijo que la competencia con Luigi Donnarumma es buena pero que siempre ha tenido. AFP (FRANCK FIFE/AFP)

Aquí un resumen de lo que hablaron el guardameta y el comunicador.

-La afición está resentida por sus constantes ausencias a las convocatorias de la Sele, ¿qué decir sobre ese tema?

Siempre que he podido he estado, para mí la selección es una prioridad, pero muchas veces no puedo hacer magia, si tengo una lesión, por más que quiera, no puedo. Uno como futbolista debe ser honesto, si no estoy al cien por ciento puede estar uno que sí lo está y lo merece más. Para mí, las personas hablan siempre, nunca uno le va a quedar bien a todo el mundo, hay aficionados, periodistas, que por más que uno explique, no entienden porque no saben lo que está pasando, muchos opinan de temas por lo que ven y hablan desde afuera.

No puedo quedarle bien a todos, sé que mucha gente me apoya, cree en mí y me quedo con ellos, voy por ellos, por mi familia, porque cuando clasifiquemos a un mundial van a celebrar y los que se suban al barco después, porque se ha vivido en otras ocasiones, siempre es así. Somos seres humanos y tenemos defectos y no lo podemos cambiar. Me quedo con lo bueno.

-¿Usted no ha elegido torneos?

Han sido circunstancias, al final hay dictamen médico, una resonancia magnética, muchas cosas que no se pueden manipular, el que no quiera entender eso, no puedo entrar en la cabeza de cada persona o llevarle un doctor a cada uno para que les digan lo que es. Soy un ser humano, quiero jugar siempre, pero una lesión llega en el momento que uno menos espera y no se puede controlar. ¿Qué le digo?, la vida es así.

- ¿Qué siente cuando la gente dice que no hay orgullo, que usted no siente la Sele de ellos?

Es la mía también, el que me diga que no la he defendido, se equivoca, he estado siempre y no solo en la Sele, como tico en las ligas que he jugado he sido un costarricense defendiendo la camiseta de nuestro país, contando una historia, mostrando mi país y tratando que Costa Rica se conozca a nivel mundial y que hay jugadores con talento. No le he dado la espalda a mi país.

- Eduardo Li dijo que ustedes (Bryan Ruiz y Celso Borges incluidos) se iban a dejar perder partidos, ¿qué decir de eso?

Creo que fue un momento delicado, difícil para nosotros porque se pone el honor nuestro en juego. Si lo culpan de algo que uno no hizo, es normal que uno se defienda, no salimos a la prensa a hablar de todo esto porque confiamos en la justicia de Costa Rica y así paso. Estoy contento porque nosotros no dijimos eso que el señor mencionó y la verdad, nos deja tranquilos, pero nos deja dolidos porque mucha gente solo escucha y no se informa y ataca, hubo ataques verbales a gente de mi familia, a nosotros, en redes sociales, pero estoy tranquilo, con la conciencia tranquila, se demostró que no habíamos dicho semejante barbaridad.