Keylor Navas revivió momento que marcó su carrera deportiva y que atesorará por siempre. (Newell's Old Boys/Facebook de Newell's Old Boys)

Keylor Navas, el portero y gran figura del Newell’s Old Boys, revivió un momento que marcó su carrera deportiva y que atesorará por siempre, esto en una entrevista con la periodista argentina Ariana Isasi.

La comunicadora lo hizo recordar cómo fue el camino que lo llevó al Real Madrid, un proceso que marcaría un antes y un después en su vida.

Keylor mencionó que mantenía conversaciones con Quico Catalán, presidente del Levante y que, debido a su buen rendimiento y a su papel con la Selección Nacional en el Mundial de Brasil 2014, le pedía que lo dejara salir del club para seguir creciendo en su carrera, cosa a la que el presidente se negaba, pues algo se traía entre manos por el bien de Keylor.

“No lo puedo vender, confíe en mí, no le puedo decir nada”, le decía Quico.

“Él ya sabía que me iba a vender al Madrid, pero no me había dicho nada y yo decía: ‘no puede ser’. Hasta que ya después llegó el momento y me dijo: ‘es que ya yo hablé con Florentino (Pérez) y ya llegamos a un acuerdo entre nosotros y todo bien, entonces usted va a ser jugador del Madrid”, contó Navas.

También detalló que Florentino había pedido que el Halcón le diera la palabra de que no firmaría con nadie más.

“No sé qué hay, ya había dicho que sí un montón de veces antes y no le iba a decir que no al Madrid, el tren del Madrid pasa una vez en la vida”, agregó.

Ese fue el inicio de lo que vendría para la vida del tico, pues en el club consiguió ganar tres Champions League en forma consecutiva, además de otros títulos con los merengues.

“El mejor jugador de la historia de Concacaf es Keylor Navas”, “¡El mejor portero! Tricampeón de Champions League”, “Un héroe no tico, sino centroamericano. Soy de Honduras y me siento orgulloso de Navas”, “El mejor portero del mundo, para mi ver”, “¡Pura vida, Keylor! Lo mejor de centro y América. ¡Viva Costa Rica!”, fueron parte de los comentarios de los internautas.