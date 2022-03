Keylor Navas se lució con Jewisson Bennette gracias a un regalo

La camiseta que Keylor Navas regaló a Jewisson Bennette tiene su firma, la de Lionel Messi, Sergio Ramos, Killyan Mbappé entre otros cracks del PSG. Foto: Sergio Alvarado Po.

En ocho meses Jewison Bennette ha conseguido un montón de cosas buenas, con tan solo 17 años.

Este miércoles recibió un regalazo que dejaría como loco a cualquier joven de su edad y el cual se lo dio nada más y nada menos que Keylor Navas, así que solo hágale números.

El guardameta del París Saint Germain le regaló al chamaco una camiseta firmada por Lionel Messi, su compañero en el cuadro galo. Pero no solo eso, la chema también estaba firmada por Navas y otras estrellas del PSG como Killyan Mbappé, a quien el juvenil del Herediano tiene como gran referente.

¿Por qué fue que el Halcón se botó con el chamaco de esta manera? La respuesta es simple, el güila se dejó rapar por el Halcón, quien aprovechó y no le dejó ni un solo pelo en la jupa.

Ni lerdo ni perezoso, Bennette le dijo que sí porque como lo explicó muy bien luego de la mejenga ante los Estados Unidos, el pelo crece, pero oportunidades como estas no las tiene cualquiera.

“El martes me iba a cortar el pelo y Keylor me dijo que si me pasaba la cero me daba una camisa de cualquier jugador del PSG firmada. Me la dio después del partido, yo escogí la de Mbappé, pero al final me dio la de Messi”

“Yo escogí la de Mbappé porque ahorita es mi ídolo, es el jugador que más admiro, por el estilo de juego más que todo, siento que es un poco parecido a lo que me gusta hacer. Es una inspiración para mí la verdad, cada vez que veo un partido de él me motivo mucho en alcanzar esas metas”, dijo.

Jewisson Bennette se llevó una camiseta para rajar con el 30 de Lionel Messi. Foto: Sergio Alvarado Pol

En la zona mixta luego de la mejenga ante los gringos, el chamaco andaba feliz de la vida con el chemón que le dieron, con el que hasta posó para los medios para que pudiéramos ver tan especial prenda.

“Ahorita (este miércoles) andaba la de Messi firmada por algunos jugadores y entonces me la regaló. La verdad el pelo crece, pero la camisa queda”, destacó.

El ángel de Jewisson

Además de guardar esta leva en un lugar muy especial en su casa, el florense también guarda en su corazón lo hecho en el duelo ante los gringos y en el que salió de titular.

De nuevo Luis Fernando Suárez demuestra la confianza que le tiene al chamaco desde que lo conoció en junio del año pasado cuando apareció en un microciclo de la Sele como jugador invitado de la selección sub-20.

Desde ese momento, el seleccionador le echó el ojo y no lo ha soltado, no ha faltado ha ninguna de sus convocatorias y el jugador afirma que es como un ángel que Dios le puso en el camino.

“Es una persona demasiado importante para mí, siento que es como un ángel que Dios me puso ahí para surgir, yo estoy muy agradecido con él por el apoyo que me ha dado, al igual que lo ha hecho mi familia, pero sé que tengo que seguir adelante porque todavía queda mucho.

“Gracias a Dios el profe pudo ver mis cualidades y se la jugó, me da la confianza en una eliminatoria, en un momento que se juega tanto, con una situación muy complicada, lo cual es mucha responsabilidad, pero es algo que he enfrentado y me tiene muy contento”, dijo ante consulta de La Teja.

La cabeza le quedó para hacerle brillo a Jewisson Bennette, pero bien que valió la pena con el regalazo que le dieron. (Rafael Pacheco Granados)

Este 15 de junio, Bennette cumplirá 18 años, por lo que ya podrá firmar contratos profesionales como mayor de edad y desde ahora varios clubes del extranjero le echan el ojo, entre ellos el Nottingham Forest, de la segunda división inglesa que ya tuvo un acercamiento.

“Fue un seguimiento que me realizaron, pero tengo que tener una cantidad de partidos en selección mayor y por eso todavía no se ha dado. Ir al extranjero es uno de mis objetivos”, finalizó.

La carrera de Jewison parece ir como sus ímpetus y fútbol en la cancha, bastante acelerados, toca esperar a ver qué más viene para él, pues si las cosas siguen así, hasta podría coronar el año jugando un Mundial de fútbol apenas estrenando cédula. Lujo de pocos.