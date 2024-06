¿Keylor Navas violó principios del cristianismo? Esto dicen dos pastores tras acusación

Keylor Navas, actualmente sin equipo, siempre ha asumido un papel de persona respetuosa de Dios, pero está envuelto en un escándalo por supuestamente haber incumplido algunas leyes laborales francesas con un exempleado, que reveló tales tratos en un canal de televisión de Francia.

La noticia acaparó la atención de la prensa mundial.

Keylor Navas en la presentación de la película Hombre de Fe.

Navas es conocido como el Hombre de Fe, nombre que se lo debe a una película biográfica que él mismo financió.

En el video que aporta el hombre al canal de televisión, se oye a Navas decir al trabajador que él no tiene un contrato francés, que le paga en efectivo y que está trabajando bajo sus reglas.

El denunciante, además, asegura que vivía en un sótano sin ventilación y lleno de humedad, trabajando horas extras, sin contrato y que lo hacía disparar armas sin tener los permisos, entre otras cosas.

Partiendo del hecho que lo que se escucha en el video es cierto, Navas viola los principios cristianos que dicen que los hombres deben regirse bajo la obediencia de la ley, bajo la justicia en todas sus acciones sin irrespetar a sus semejantes.

Si Navas cometió esas faltas, estaría dando un mal ejemplo a las miles de personas que lo admiran por su habilidades y por su espiritualidad.

Los pastores Raymond Blanco y Jorge Fava hablaron bajo el supuesto de que lo que dice Navas en el video es cierto, pero aclararon que no tienen la certeza.

Keylor Navas se ha destacado por ser unn hombre respetuoso de Dios. (Jorge Obando)

“Si es cierto , Keylor tendrá que valorarse a lo interno y ver qué está haciendo bien y que está haciendo mal, poner las barbas en remojo. Cometió un error, pero nadie está exento de eso”.

El pastor recordó que todas las personas son imperfectas y que los errores son parte de la naturaleza humana.

“Los que estamos en Cristo vamos a Cristo no porque seamos buenas personas, lo hacemos porque entendemos que sin dirección y sin Dios seríamos un desastre. Con Dios o sin Él, estamos propensos a cometer errores, pero eso no debe ser interpretado como una licencia para decir que le vi el trasero a una mujer o me robé algo porque soy pecador, porque estoy en construcción. Así no es”, dijo Blanco.

Fava analizó que si las cosas son así, Navas incumplió los principios cristianos.

“Hay proverbios que hablan de que la alabanza adulterada es una abominación, se debe ser justo en las situaciones que enfrentamos, éticos en el trato con las personas, con quienes trabajan para uno. En ese sentido, el portero se equivocó”, comentó.

Navas no se ha referido al tema.

El caso que enfrenta Keylor Navas no solo pone a prueba su cumplimiento con las leyes laborales francesas, sino también su compromiso con los principios éticos y morales que ha profesado a lo largo de su carrera.