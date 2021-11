Keylor Navas y Lionel Messi fueron reportados como lesionados, pero el argentino sí se unirá a su selección

Keylor Navas y Lionel Messi fueron reportados como lesionados por el PSG, pero uno se fue a su selección y otro no. Foto: AFP Keylor Navas y Lionel Messi fueron reportados como lesionados por el PSG, pero uno se fue a su selección y otro no. Foto: AFP (LOIC VENANCE/AFP)

Keylor Navas no es el único jugador que el París Saint-Germain de Francia reportó como lesionado previo a la fecha FIFA de esta y la otra semana.

El departamento médico del club también emitió partes de lesión para los argentinos Lionel Messi y Leandro Paredes, quienes, a pesar del aviso, dejaron el equipo para integrarse a su selección.

El cuerpo médico del club parisino informó que el guardameta recibió un fuerte golpe en el codo derecho, que se le hinchó en el avión durante el viaje de vuelta a París.

Navas jugó con el PSG el sábado ante el Burdeos y en la transmisión no se le notó ninguna molestia.

Después de una resonancia magnética, se determinó que el jugador tiene un esguince, por lo que una vez más se perderá una convocatoria con la Tricolor, mientras se recupera en Francia.

El anuncio llega luego de que en el partido anterior de la Sele, ante Estados Unidos, el Halcón salió al medio tiempo por una lesión en la cadera, de la cual se recuperó rápido para volver a la cancha con los galos.

Otra cosa

En el caso de Messi, el capitán argentino se perdió los últimos encuentros del PSG por una molestia en la rodilla y todavía no se sabe si podrá jugar con su selección.

Sin embargo, viajó a Argentina junto a Ángel Di María y Leandro Paredes, con la esperanza de recuperarse para poder jugar al menos uno de los partidos, ante Uruguay y Brasil, por eliminatorias.

Algo que molestó mucho al director deportivo del PSG, el brasileño Leonardo.

“No estamos de acuerdo en dejar ir a la selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física o en fase de rehabilitación. Esto no es lógico para nosotros y este tipo de situaciones ameritan que definamos un acuerdo real con la FIFA”, dijo Leonardo al diario francés Le Parisien.

El medio enfatizó que el PSG no está chiva con los jugadores, pero que sí le incomoda el no tener poder de decisión sobre si pueden viajar o no a unirse con sus respectivas selecciones, problema que claramente nunca ha tenido con Keylor en las ocasiones que lo ha reportado lesionado.

Por otro lado, Paredes es baja con el PSG desde el último parón internacional, hace cinco semanas, y también fue citado por el técnico Lionel Scaloni.