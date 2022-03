Keylor Navas ya está en Costa Rica: “Es el momento de estar unidos”

El portero de la selección nacional Keylor Navas llegó este martes a Costa Rica con un mensaje de unión para disputar los tres juegos finales de la eliminatoria de la Concacaf, donde la Tricolor buscará un boleto directo al mundial de Catar o el repechaje ante el representante de Oceanía.

Keylor Navas viene con el ánimo al tope. (Rafael Pacheco)

Navas llegó a las 6:24 p.m. y atendió a los medios de comunicación en la terminal aérea.

-¿Cómo afronta estos tres partidos finales?

Con mucha motivación, como los hemos afrontado todos, no va a ser fácil, pero tenemos la ilusión que podemos ganar. Vamos a darlo todo, no ha sido fácil tampoco, uno no puede esconder lo que ha pasado, no es momento para lamentarse, es para estar unidos, que se pueda ver y sentir y cuanta selección llegue vea el ambiente de un país unido, afición, futbolistas, prensa. Como lo dije luego del partido ante Jamaica, si vamos al mundial, vamos todos, nos vemos beneficiados y si no vamos todos somos perjudicados.

- ¿Cómo está de salud?

Bien, hemos tenido unos “diíllas” complicados, pero Dios siempre nos saca adelante.

-¿Cuál es la importancia de estos tres partidos?

[ Keylor Navas es el sétimo futbolista mejor pagado en Francia, ¿en cuál lugar está Donnarumma? ]

Para nosotros desde que inició la eliminatoria cada partido es importante y cuando uno es profesional y se esfuerza y prospera en cada partido, no tiene que cambiar nada. Lo tomamos con la misma seriedad, con tranquilidad de lo que hacemos y con todas las ganas de ganar.

-¿Qué significa jugar con estadio lleno?

Es lindo, gracias a Dios, el poder tener a la afición en el estadio nos motiva mucho, tanto a ellos como a nosotros, disfrutamos de estos partidos y ojalá nos apoyen al máximo, nosotros vamos a dar el mayor esfuerzo.

-¿Qué tan complejo cree que serán estos partidos?

-Al final, siempre es complejo, cada partido es complicado, no vamos a quitarle la presión a lo que se viene, pero no tenemos que poner más de la cuenta, tenemos mucha experiencia. Hay que disfrutarlo, con confianza, con tranquilidad y con humildad.