Keylor Navas ya está en Costa Rica: “Acá estoy tratando de ayudar a la selección”

Keylor Navas estaría listo para jugar el próximo martes ante Honduras. Foto: AFP Keylor Navas estaría listo para jugar el próximo martes ante Honduras. Foto: AFP (JOHN DURAN)

Pasadas las 6:30 p.m de este jueves, aterrizó en Costa Rica el arquero costarricense Keylor Navas para terminar de recuperarse de la lesión que tiene en el codo.

El meta del París Saint Germain estaría listo para jugar el partido del próximo martes ante Honduras por la octogonal rumbo a Catar 2022, aunque reconoció que aún le duele un poco el codo.

“Estos días que me quedé en París fue para tener la mejor recuperación posible, me siento bastante bien, pero necesito irme recuperando poco a poco. El codo todavía me duele , pero acá estoy tratando de ayudar a la selección”

Navas dijo que se vino porque quiere aportarle a la Sele de cualquier manera.

“Siempre que uno está a las puertas de llegar al mundial hay que sumar, hacer las cosas positivas, ayudar adentro de la cancha y sino hacerlo afuera de ella apoyando, por eso vine”, comentó.