Kliver Gómez cierra un semestre de duros golpes cumpliendo un sueño: “Sé que mi viejo está celebrando”

Kliver Gómez fue titular en los dos partidos de la final. (Jose Cordero)

El últimos semestre del lateral de Saprissa Kliver Gómez fue una montaña rusa de emociones.

En este torneo se dio su llegada al Monstruo, pero luego la lamentable muerte de su bebé, que estaba en gestación, y la de su papá mientras trabajaba en la pesca. Pero al final de los seis meses tuvo una gran alegría, cumplió un sueño, ya que alzó la copa de campeón del Apertura 2023 con los morados.

Con un poco más de calma, el jugador conversó con La Teja y explicó cómo este torneo fue uno de los más desafiantes de su vida.

“Agradecerle a Dios, la verdad es que sin él no podría estar aquí, es el que me tiene con salud. Tuve muchos tropiezos, golpes muy duros, en especial la muerte de mi padre, de mi hijo y saber que quedé fuera de lista contra Cartaginés en semifinales. Pero jugué las dos finales, creo que Dios tarda, pero no olvida y eso fue lo más importante”, comentó.

En esos últimos juegos que tuvo participación, aplicó una de las tantas frases que le dijo su padre en vida, para así ayudarle al equipo en obtener la estrella 39.

“Siempre he dicho que independientemente de que me toca jugar o no, como me decía mi papá: ‘Tiene que estar listo, tiene que prepararse, tiene que ser una persona aguerrida dentro y fuera de la cancha, y en los entrenamientos no hay que dejar ninguna bola por perdida’, eso me ha caracterizado cuando juego y la verdad es que estoy muy feliz con toda la afición que siempre me ha apoyado en todo momento”, detalló.

Kliver Gómez guardará en su corazón ese abrazo con Christian Bolaños que lo ayudó a asimilar la pérdida de su bebé. (DS )

Bola clave

Como dijo Kliver, uno de los momento que más le marcó del torneo fue quedar fuera de lista en el partido ante Cartaginés por la vuelta de las semifinales, de inmediato le preguntamos sobre eso y ahí fue cuando nos habló del apoyo que recibió de Christian Bolaños.

“No me voy a olvidar las palabras que me dijo el ídolo Christian Bolaños en el momento que pensaba ir al Club Morado a ver el juego: ‘Le voy a dar un consejo Chama (así le dice Bola a Kliver), vaya cámbiese y haga gimnasio, porque uno nunca sabe si le puede tocar jugar en la final, que sea lo más bonito’.

“Al final así fue, me quedé en el gimnasio ese día, jugué las finales y le di gracias a él por la oportunidad que me dio”, confesó.

Y es que Bolaños se convirtió en uno de los pilares del chuchequero, porque cuando hizo su primer gol con la “S”, ante Guanacasteca en octubre anterior, en la celebración se abrazó fuertemente con él. Eso como un gesto de apoyo de Christian por el duro momento que afrontaba su compañero, ya que horas antes anunció por redes sociales que su pareja sentimental había perdido al bebé que estaban esperando.

Por eso nunca olvidará sus muestras de cariño y las llevará en su corazón.

“Bolaños es una excelente persona, es de admirar, todo el saprissismo sabe lo que es él y le agradezco de corazón porque siempre estuvo ahí para mí y el resto de mis compañeros. Con la muerte de mi padre cuando fueron allá (Puntarenas), también se los agradezco porque nadie hace eso. También a mi exequipo Puntarenas FC, que compartieron un rato conmigo y eso de valorar mucho”, respondió.

“La verdad no lo espere (que fueran al funeral), porque como tenían partido y pensé que era muy cansados para ellos, pero al final siempre estaré agradecido con el Deportivo Saprissa, desde los jugadores, junta directiva y personal administrativo, porque me ayudaron mucho con lo del ataúd de mi papá, ellos pagaron todo y hay que ser muy agradecido”, detalló.

Gracias afición

Hasta se tomó un tiempito para darle las gracias a los aficionados que nunca lo dejaron caer en los duros momentos.

“Como siempre digo en cada entrevista, esto es por ellos, también agradecerles de corazón por el apoyo que me dieron a mí, a los compañeros y que disfruten el tricampeonato.

“Ellos merecen esto tanto como yo, lo de la muerte de mi padre ha sido muy duro, hoy tiene un mes y unos días, pero sé que mi viejo está celebrando y es uno más de ellos”, afirmó.

Dejó muy claro que para el torneo que en unos días empezará, esperen a un Kliver bien pulseador, que buscará ganarse la titular con esfuerzo.

“Voy a seguir trabajando fuerte, independiente me toque jugar o no, voy a dar lo mejor dentro de la cancha para que vean que puedo estar en esta institución”, culminó.