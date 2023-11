Kliver Gómez comparte sentido mensaje por la muerte de su papá

Kliver Gómez entre sus palabras le agradeció a muchas personas por apoyarlo en este duro momento. Foto: Cortesía.

El jugador del Deportivo Saprissa Kliver Gómez compartió un sentido mensaje en sus redes sociales dedicado a su papá, quien falleció este miércoles mientras trabajaba en la pesca.

Kliver se tomó sus minutos para agradecerle a las personas que lo han apoyado en este duro momento, desde la familia, amigos, a su equipo y demás clubes que han mostrado su sentido pésame.

“No sé ni por dónde comenzar, mi viejo, no sabes la falta que me vas hacer a mí, mi osita, mi mujer, a mis hermanos, a todos. Sólo Dios sabe el dolor tan grande que estoy sintiendo en estos momentos, ¿sabes que es lo que más me duele? Que le prometí a mi Dios que te iba a sacar de la pesca y la vida es muy injusta, solo le pido al de arriba que me dé fuerzas para superar esto, porque no las tengo.

“Daré lo mejor de mí siempre, eso estoy seguro y sé que desde el cielo me cuidarás tanto a mí, como todos los de la familia, un ángel más para papá Dios y saber que siempre querías verme triunfar, el video en la lancha cuando subí a primera división, eso es algo que me quedará marcado, cuando viniste al clásico, cuando me decías ‘quiero verte en un equipo grande’, luché por estar ahí me y preparé, lo hice mi tata, pero lo que más deseo es tenerte aquí y darte un último abrazo mi viejo.

“No me pude despedir cuando te fuiste a pescar y eso es lo que más me duele y el no poder estar ahí para salvarte, yo hubiera dado mi vida para salvarte, le doy gracias a Dios porque tuve un papá bueno que nunca nos abandonó, que siempre estuvo para mí y mi familia en todo momento, eres y siempre serás el mejor papá del mundo.

LEA MÁS: Mamá de Kliver Gómez cuenta la última frase que le dijo su esposo antes de morir

“Agradecer de corazón a mis compañeros de equipo que han estado ahí desde el momento en que supe que mi papá había fallecido, de verdad que son grande familia y mis amigos verdaderos, ojalá esto fuera un sueño. Papá Dios, ¿por qué te me llevaste a mi viejo? Ahora lo peor será una Navidad sin ti, sin que veas a mi hija, a tus nietos, a todos, ya la Navidad para mí no existirá más.

“Ahora me toca luchar solo con mis hermanos, por mamá para sacarla adelante, como siempre dando lo mejor, es un dolor que nunca voy a superar y te lloraré las veces que tenga que hacerlo, pero seguiré y seguiré hasta donde tú me des fuerza mi Dios, yo cuidaré de mis hermanos, mi familia, mi bebé y las personas que amo, te lo prometo.

“Gracias a todas a esas personas que sacaron su tiempo para escribirme para todo, de verdad mil gracias.

“Agradecer en especial al Deportivo Saprissa por el apoyo grande que nos están dando, por hacerse cargo de todos los gastos, superagradecido familia morada y cada uno de mis compañeros.

“Gracias a las instituciones que de verdad me han dado apoyo, de verdad son muchos y les agradezco de corazón al Puntarenas FC, Liga Deportiva Alajuelense, Club Sport Herediano y Marineros PFC.

“Agradecer a mi mujer, Bre Contreras Urbina, que no me ha dejado solo en ningún momento, ni mi hija, las amo en estos momentos tan duros, a mi hermano Café y Creperia JOTA, mis respetos, has estado en todo este proceso conmigo, Dayana Portuguez Jupa y todos los que han estado ahí, de corazón les agradezco.

“El dolor más grande que tengo y tendré toda mi vida.

“Hoy será el día más doloroso de mi vida, que te tenga que despedir, te llevarás mi corazón, gracias por enseñarme los buenos valores, mi viejo, y mis respetos a los pescadores, a todos a todos Dios me los bendiga en todos sus viajes que hagan y los deje llegar con bien donde sus seres queridos”, escribió Kliver.