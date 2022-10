Kliver Gómez renovó con Puntarenas: “me buscaron otros equipos pero quiero crecer”

El defensor porteño, Kliver Gómez renovó con el Puntarenas hasta el 2024. John Durán.

El defensor del Puntarenas, Kliver Gómez, renovó con el PFC hasta el 2024 y en conferencia de prensa, el jugador de 2 años reconoció que hubo interés de otros equipos por hacerse de sus servicios.

Kliver manifestó que Saprissa y otros clubes lo buscaron, pero por profesionalismo se quedó vestido de naranja.

“Tengo que respetar lo que me quedaba de contrato, si este torneo lo hice de la mejor manera, el torneo no ha terminado para nosotros daremos lo mejor para la final.

“Quiero seguir creciendo, esto es muy valioso para mí, cuando estaba en segunda me iba a ir a Marineros, puse todo en manos de Dios, luchamos los dos torneos que pasaron (en Liga de Ascenso) y se nos dieron las cosas. Estoy agradecido por el trato que me han dado y por eso me quedé, porque sinceramente soy muy profesional y quiero irme con las puertas abiertas de acá, con el equipo que me dio a conocer”, afirmó.

El jugador afirmó que si sigue trabajando como lo ha hecho hasta ahora, luego podría pensar en vincularse a un equipo grande o buscar una opción en el extranjero.