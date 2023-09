Kliver Gómez revela en qué se apoya para tratar de consolidarse en Saprissa

Kliver Gómez respondió que mejorará su estilo para ganar más minutos con el Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Una de las cosas que más ha aprendido Kliver Gómez en su paso por el Deportivo Saprissa en lo que lleva de la temporada, ha sido la paciencia.

Este es un detalle que le ha tocado afrontar al refuerzo morado, por la calidad de jugadores que tiene Vladimir Quesada en su planilla, pero el exchuchequero en vez de agüevarse, no ha bajado los brazos en procura de ganarse un lugar y ha acatado al pie de la letra los consejos de su técnico.

“El profe es muy tranquilo y habla conmigo, pero lo poquito que tenemos de conversación es que me ha felicitado por el desempeño que he tenido, porque no he tenido tantos minutos, pero los minutos que me ha dado los he aprovechado al máximo, al final uno es profesional y tiene que estar preparado para todo”, comentó Gómez.

Después de tanto esperar, Vladi le dio la confianza para que fuera titular en la victoria ante Liberia, así que logró jugar su primer partido completo vestido de morado, lo cual agradeció y agregó que va por más.

También confesó que una de sus claves para mantenerse centrado y no volverse loco ante la falta de minutos es el apoyo de los aficionados.

“Es de agradecer a la afición morada, que es la más grande del país y me ha recibido de la mejor manera, cuando entro a la cancha me siento orgulloso al sentir esos aplausos, ellos están pendientes y solo puedo darles palabras de agradecimiento”, comentó.

En datos compartidos por la aplicación de la Unafut, hasta el momento Kliver acumula 149 minutos en cuatro partidos, uno de titular y tres ingresando de cambio.