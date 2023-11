Kliver Gómez revela la promesa que le cumplirá a su padre tras su muerte

Kliver Gómez contó que cumplirá la promesa que le hizo a su papá antes de fallecer. (Rafael Pacheco Granados)

Kliver Gómez, un poco más calmado, contó cómo fue el momento que recibió la noticia sobre la muerte de su papá Clever días atrás y el reto que se propuso para mantener su legado y apoyar a su familia.

El defensor del Deportivo Saprissa detalló cómo reaccionó ante la fatal noticia, este jueves, tras la victoria de los morados ante el Municipal Grecia.

“En ese momento estaba entrenando, no sé si alguno de mis compañeros sabía, ese detalle no lo recuerdo bien. Me llamó un amigo al que lo quiero como a un hermano y me dijo: ‘mi hermano, ¿cómo estás?’, le respondí ‘bien, bien’, luego me comentó: ‘tengo que decirle una noticia muy dura y quiero que agarre muchas fuerzas’, como siempre he vacilado con él le agregué: ‘déjate de joder, dígame, no me agarre de gancho (de mono)’ y ahí fue cuando me contó: ‘su papá acaba de fallecer en el mar’.

“Después de escucharlo me tiré al suelo a llorar, luego mis compañeros llegaron para apoyarme, fue un momento doloroso, pero no me puedo echar a morir, debo seguir luchando por mi familia que son los que siempre me apoyan y sacarlos adelante”, detalló con un tono de tristeza a los medios de comunicación.

Luego contó lo que su padre siempre le dijo que se mantuviera enfocado en sus objetivos, pasara lo que pasara.

“Mi viejo siempre quería eso, a pesar de lo que pasó fue duro para mí, día con día lo recuerdo y nunca lo podré olvidar porque amaba a mi padre sobre todas las cosas y era un motor más en mi vida. Mi papá siempre me dijo que si en algún momento a él le llegaba a pasar algo, no dejara el fútbol tirado”, comentó.

Gómez una vez más les agradeció a las personas que siempre lo apoyaron durante ese duro momento.

¿Qué sucedió?

El pasado miércoles 15 de noviembre don Clever Gómez Quirós falleció, a los 45 años, en el mar de Puntarenas mientras pescaba, un hecho que estremeció a la provincia chuchequera y al fútbol nacional.

Ese día su esposa, Laura Salas, nos comentó cómo fue el último momento que tuvo con él antes de partir.

“Él (Clever) se fue el martes de viaje como siempre, nos despedimos, siempre me llamaba y la última vez me dijo ‘hasta luego, amor, que Dios la acompañe y cuídese’ y el miércoles en la mañana nos dieron la noticia de que había fallecido porque se había caído al mar y falleció ahogado”, comentó.

Equipos como Alajuelense, Puntarenas FC y Cartaginés le enviaron mensajes de pésame al jugador morado.