Kliver Gómez revela la promesa que se hizo a sí mismo tras llegar al Saprissa

Kliver Gómez se mostró contento por su regreso a la Olla Mágica. (Alonso Tenorio)

El defensor Kliver Gómez reveló una promesa que le hizo a una persona muy especial después de la goleada del Deportivo Saprissa ante Puntarenas FC.

Lo dijo tras finalizar el juego de este domingo entre morados y chuchequeros y espera cumplirlo lo más pronto posible.

“Todos saben el valor que tiene Saprissa, que siempre pelea por títulos, vamos a pelear por el tricampeonato, de eso no tengo duda, eso sí, vamos paso a paso. Me he sentido muy contento porque esto es un gran paso, pero tampoco quiero quedarme aquí, ya que quiero aspirar a más, a jugar en el extranjero y esas son las metas que uno tiene para poderle comprar una casa a mi mamá el día de mañana.

“Ese es el sueño que tiene todo jugador de darle una casa a su mamá, ahorita me estoy acomodando, porque vivir en San José es un poco complicado, son más gastos y todo, pero no hay que quejarse, hay que seguir para adelante y aspiro a más”, comentó el chuchequero.

LEA MÁS: Saprissa le da la bienvenida a Diego Vázquez goleando al ritmo de reggae

Además, Gómez aprovechó para agradecerle a la afición del Puerto que lejos de chiflarle por irse al cuadro tibaseño, lo recibió por la puerta grande, ahora defendiendo otra camiseta.

“Fue un privilegio volver a casa, ´porque la verdad es mi casa, darle las gracias a la afición que cuando entré me aplaudieron y sentí ese apoyo. Ahorita estoy con Saprissa, el equipo más grande de Costa Rica y Centroamérica, los minutos que me dé el profe Vladimir voy a aprovecharlos al máximo”, agregó Gómez.

Por último, les agradeció a sus compañeros por el apoyo que le han dado y espera retribuirlo con más triunfos.

“Hay un buen camerino, desde que llegué los compañeros me acuerparon, esa es la confianza que me dan todos, cada vez que entro al camerino me siento uno más que ellos”, finalizó el jugador.