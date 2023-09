Kristhian Mora le responde a seleccionada nacional por queja que alborotó las redes sociales

Kristian Mora no de anduvo con rodeos y le respondió a la jugadora rojinegra tras su comentario en redes sociales.

La queja de Gabriela Guillén, jugadora de Liga Deportiva Alajuelense, sobre las razones que toman en cuenta los medios de comunicación para enviar a su personal a coberturas deportivas fuera del país sacaron a relucir un nuevo episodio, ya que un reconocido periodista le respondió al respecto.

Se trata de Kristhian Mora, quien aprovechó la edición de este miércoles de Tigo Sports Noticias para contestarle a la futbolista y explicarles a los televidentes las razones que se contemplan para enviar a un periodista a una cobertura fuera del país.

“Hace poco una jugadora de la Selección Femenina puso algo por la presencia de Josué Quesada en Inglaterra con Tigo Sports.

“Y tienen que entender algo, los medios de comunicación no están, aunque todos queremos que crezca el deporte, no están para ayudar al deporte, la cobertura de eventos, noticias o equipos se da por la escala mediática que eso representa, si hay atención del público o no.

“Los medios somos empresas privadas, todo tiene un costo, pero además hay un tema periodístico, el grado de atención y el grado de importancia”, detalló Mora.

La respuesta surgió porque días atrás Guillén puso en su cuenta de X (antes Twitter) “Pero los medios no tenían presupuesto para un MUNDIAL y ahí andan en un fogueo”, tras ver a enviados especiales de Tigo Sports y Deportivas Columbia cubriendo a la Selección Mayor masculina en el fogueo ante Arabia Saudita en Newcastle.