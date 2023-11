Kristian Mora contó versión sobre ausencias de Kendall Waston y Celso Borges en Costa Rica

Kendall Waston y Celso Borges han perdido ritmo para jugar a nivel internacional dijo Kristian Mora. (Jose Cordero)

El periodista Kristian Mora no se anduvo por las ramas para contar el porqué de las ausencias de dos referentes de la Selección de Costa Rica como Celso Borges y Kendall Waston.

Durante el programa Fútbol X Dentro, el veterano narrador afirmó a ninguno de los dos futbolistas los llamaron porque ya su ritmo no les da para jugar mejengas como las que se vienen con Panamá.

“Algunos se preguntan si será que hubo algún tipo de acuerdo por la final del Torneo de Copa o no y parece, tengo entendido que no. Desde adentro me dicen que no”

“Lo de Kendall Waston es porque es muy lento para su posición en el fútbol moderno bajo la visualización del técnico hoy y lo de Celso Borges se le considera un muy buen futbolista, pero que ya no está al ritmo internacional”, comentó.

En el caso de ambos es la segunda convocatoria al hilo que se pierden tras los amistosos de setiembre ante Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.