Kristian Mora dice que dos clubes nacionales podrían desaparecer y uno es de los más grandes

Kristian Mora hizo unas declaraciones en Tigo Noticias que dan mucho qué pensar sobre dos equipos nacionales de primera división, uno de ellos, de los más grandes e importantes del país.

Krsitan Mora dice que algo debe estar mal y advirtió que clubes como Guanacasteca o Cartaginés hasta pueden desaparecer. (Pantallazo)

Mora le tiraba a Guanacasteca, por todo el desorden administrativo con el inicio del torneo, pero luego lanzó el dardo a otro club.

LEA MÁS: Periodista deportivo cayó de inocente en transmisión en vivo y ni las manos puso

“Hoy, a mí me deja hasta la duda de si Guanacasteca termina desapareciendo de hoy a mañana, si quedan manos arriba. Hasta de Cartaginés, yo he escuchado a gente cercana que dice, cuidado y hoy Cartaginés no desaparece a como está el asunto, un equipo tan grande, tan histórico para Costa Rica”, manifestó el periodista y locutor de Tigo Sports.

“Algo no está bien, hay que meter mano, yo si le doy mérito a Federación que está intentando ordenar, pero cada quien con su finquita, su equipito tiene que poner de su parte para que se empiecen a ver cambios”, manifestó.