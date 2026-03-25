Kurt Morsink revela por qué dejó de representar a Alejandro Bran y destapa una dura realidad del fútbol costarricense

Kurt Morsink, exjugador y representante de futbolistas, habló sobre la situación del volante rojinegro Alejandro Bran y confirmó que desde hace un tiempo ya no trabaja con el jugador.

El agente de figuras como Manfred Ugalde y Marvin Loría confirmó las razones por las cuales ya no representa al mediocampista de Alajuelense.

“La empresa tiene que tomar decisiones futbolísticas. Alejandro es un gran jugador, una gran persona. Pero, sea por acuerdo mutuo, por decisión de él, por decisión mía, de un jugador, con un club con el que no te llevas, o por un jugador que quiere tomar caminos distintos, a veces, hay que separar caminos.

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“Le deseamos lo mejor. Cuando estuvo con nosotros, lo llevamos a Guanacaste, lo llamaron a la Selección, se convirtió en legionario”, afirmó este miércoles, en una entrevista con Tigo Sports Radio.

Kurt Morsink habló de la situación de Alejandro Bran. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Decisiones

—¿Fue decisión suya que Alejandro ya no esté con ustedes?

Siempre es un acuerdo profesional mutuo; lo hacemos con calma. Se plantea, y si una visión con un jugador no da, lo mejor es hacerse a un lado.

A lo que voy es que cuando un futbolista quiere para acá y nosotros queremos para otro lado, lo mejor es hacerse a un lado, no cortarle las alas.

—¿Fue por indisciplina?

Nosotros, a todos los jugadores jóvenes los ponemos a firmar un documento. El que no lleva clases de inglés queda fuera de la empresa; el que no quiera hacerse un bioanálisis queda fuera de la empresa; el que anda poniendo tonteras en redes sociales queda fuera de la empresa.

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Alejandro Bran (14) ya no trabaja con Kurt Morsink desde hace un tiempo. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA /Marvin Caravaca)

Hace unos días estuvimos en Costa Rica y los hicimos firmar el documento. Debe haber un compromiso, porque para nosotros, la parte fuera de la cancha es la más importante.

Hay dos o tres jugadores que tenemos en la mira, con talento, pero hubo uno que no pudimos tener, por un tema de indisciplina.

Nosotros a los futbolistas los hacemos firmar, nada de tonteras, que sepan que la novia no se la van a traer el primer año, si van para Europa o Estados Unidos.

—¿Se sorprendió por lo que pasó con Alejandro Bran la semana anterior?

No lo he visto; a Alejandro lo saludé antes del partido contra Los Ángeles, y sé que la Liga lo ocupa en este momento.

Esas cosas pasan, no quiere decir que estén bien o mal, pero este es un tema entre Alejandro y Liga Deportiva Alajuelense y quiero desearle lo mejor a Alejandro y su familia, porque es muy buen chico.

—¿Los jugadores deben firmar por la cultura costarricense, el comportamiento del jugador o algo más generalizado?

Es algo de lo nuestro, pero también el tema de redes sociales. Nosotros también tenemos nuestras cositas, nos la creemos más de la cuenta y, a veces, necesitamos estar contra la pared para reaccionar.

Con redes sociales se te hace un huracán, las cosas se salen de control, así que son las dos, porque este es el mundo en que vivimos ahora.