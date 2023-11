“La actuación de Hugo Cruz en el partido Guanacasteca - Herediano da vergüenza”

La actuación de Hugo Cruz este miércoles en el partido Guanacasteca - Herediano da vergüenza, pues no tiene control ni manejo del partido, no saca tarjetas amarillas, perdona rojas, en fin, es un desastre.

Lo de Hugo Cruz es un desastre, según Henry Bejarano. (Rafael Pacheco Granados)

Da vergüenza, la verdad da vergüenza, ver arbitrar a Cruz, un árbitro que se dice de los consagrados, de los de experiencia y la verdad da pena, no tiene nada. Los jugadores de Heredia y Guanacasteca le reclaman, le dicen cosas y no toma decisiones, ha habido jugadas donde no saca la amarilla.

¿Cómo es posible que no expulse a Jesús Godínez cuando le mete un cabezazo a Steven Williams? Por Dios, eso es roja directa, por conducta violenta. ¿Cómo va a permitir esas acciones? Luego a Steven Williams lo atienden, se reporta listo y no le permite ingresar, como diciéndole, quédese allí hasta que me dé la gana.

Es increíble estas situaciones que se dan, dejan que los jugadores le reclaman. Erick “Cubo” Torres le reclama por todo y él deja. No puede ser.