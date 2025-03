La atleta Mónica Vargas sigue corriendo contra la adversidad y esta es su historia de lucha

Mónica Vargas, atleta costarricense sigue luchando para demostrar que sí puede competir a nivel élite, pese a su edad. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

Mónica Vargas se dedica al atletismo desde los 8 años y a lo largo de su carrera ha enfrentado obstásculos que la hicieron querer abandonar el deporte, pero su fuerza y entereza le permitieron seguir compitiendo.

En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, esta atleta herediana recordó las distintas luchas que ha enfrentado en 35 años de carrera y, en la actualidad, debe seguir trabajando para romper estereotipos y demostrar que su edad no es un impedimento para competir al más alto nivel.

Vargas tiene 43 años y recordó que hace dos años buscaba la marca para los Juegos Centroamericanos y del Caribe y pese a que logró la marca para representar a Costa Rica, se quedó fuera.

“Ese año me costó lograr la marca, pero la conseguí, fue muy impactactante. A lo último decidieron no llevarme como parte de la delegación y quedé fuera de la selección y es complicado seguir pese a las circunstancias.

“Actualmente, soy una de las pocas atletas que no cuenta con el apoyo del gobierno, nunca he tenido ni una beca y luego de Juegos Nacionales, hace muchos años, pensé en retirarme por la falta de recursos, pero luego dejé de darle importancia a eso y siempre que se cerraba una puerta, se abrían otras más y he ganado las cosas con mi esfuerzo”, destacó.

La deportista, que forma parte del equipo Coopenae, también recordó que en el 2017 casi queda fuera de los Juegos Centroamericanos, que se jugaron en Managua, porque llevaron a competidoras más jóvenes, pero gracias a su insistencia participó y ganó medalla de bronce en la prueba de los 800 metros planos.

Para la atleta, su familia es lo más importante. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

Algunos logros. - Campeona Centroamericana en diferentes años y categorías en 800, 1500, 5000 y 3000 metros con obstáculos. - Campeona Centroamericana campo traviesa. - Medallista de bronce en Juegos Centroamericanos: Panamá 2010 y Managua 2017. - Representante de Costa Rica en Global Race en Portugal, Brasil y Argentina. - Ganandora Sol y Arena.

Constante

Mónica no descansa en sus deseos de seguir compitiendo y todos los días se levanta a las 3 a. m. para ir a entrenar. Dos veces a la semana se traslada a La Sabana, para estar con su entrenador y hacer trabajos más específicos con él.

Vargas es profesora de educación física y a las 5 de la mañana ya está en el colegio en el que imparte clases, trabajando con el equipo de atletismo de esa institución y durante el día reparte el tiempo entre su trabajo, su carrera como atleta y su vida en familia.

“Desde que empecé en esto, siempre ha sido toda una pasión para mí. No he hecho una pausa, sólo cuando iba a tener a mi hijo Gianluca bajé un poco la intensidad y cuando él tenía un año pensé en retirarme, debido a los cambios y complicaciones del embarazo.

La atleta retomó las carreras, meses después del nacimiento de su bebé. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

“Me daban bajonazos, a veces me desmayaba después de las competencias y nos asustamos, me preocupaba mi salud y durante un mes valoré esta posibilidad, pero logré recuperarme y seguir”, dijo esta vecina de San Isidro de Heredia.

El mantener un estilo de vida saludable y su amor por el deporte se los ha inculcado a su hijo, quien en la actualidad juega para la categoría Sub-19 del Herediano.

“Esto forma parte de mi vida, no es fácil dejarlo y una de las motivaciones ha sido inculcarle el amor por el deporte a Gianluca, quien es futbolista. Ya comenzó a estudiar en la universidad y apoyarlo en esta y todas las facetas de su vida me gusta, siempre estar para él”.

Para este 2025, Mónica mantiene claros sus objetivos: seguir compitiendo dentro y fuera del país.

Su hijo Gianluca heredó su amor por el deporte y juega con las ligas menores del Herediano. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

“Siempre voy a dar el cien por ciento y con mi entrenador Sergio Molina planificamos para ir a competencias nacionales e internacionales.

“En este camino, me motiva seguir dándolo todo, me ha tocado competir con alumnas mías y es de inspiración, porque ellas me ven como un modelo a seguir, que las inspiro a practicar deporte y eso es agradable”, mencionó.

