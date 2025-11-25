La ausencia de Washington Ortega provoca inquietud entre voces liguistas del país

La lesión de Washington Ortega tiene nerviosa a la afición de Alajuelense. La baja se presenta en el peor momento: justo antes de la final de Copa Centroamericana, en el cierre del torneo local y a muy poco de empezar la fase de semifinales.

Ortega no estará en la ida de la final contra el Xelajú este miércoles en el duelo que se disputará en el Alejandro Morera Soto, una baja sensible y que llena de inquietud a los aficionados rojinegros, pese al buen momento futbolístico del equipo de Óscar Ramírez.

En La Teja conversamos con diversos manudos del medio nacional sobre la lesión del portero Washington Ortega, para conocer que piensan sobre lo sucedido con uno de los jugadores líderes del León.

Washington Ortega tuvo que dejar el partido entre Alajuelense y Sporting, por una molestia. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

El periodista de Repretel, Andrés Ramírez, fiel aficionado a Liga Deportiva Alajuelense, nos comentó su preocupación pero se mantiene optimista con el equipo liguista en la búsqueda del tricampeonato regional.

“Para mí, como manudo, de esos que le sudan las manos, es una pérdida sensible. Me hubiera gustado ver a Washington levantando esa copa en cancha y recibiendo el título del mejor portero centroamericano, porque lo es. Pero no porque esté lesionado creo que vayamos a perder esa final: el equipo está bien en defensa, está sólido y creo que vamos a sacar el tricampeonato”, nos dijo el periodista de canal 6.

Gustavo Gamboa, otro reconocido liguista, nos comentó sobre su perspectiva ante la ausencia del uruguayo.

“Nos va a hacer falta, pero creo que el equipo tiene la capacidad de sacar los partidos aunque no esté Washi”, dijo Tavo quien nos aseguró que tiene la certeza de que la Liga va a ser igualmente campeón de Centroamérica.

En el caso de Rigoberto Alfaro, el popular Gallina, se muestra confiado de tener una Navidad rojinegra, tanto en lo internacional como en el torneo local.

“Washington Ortega el último partido fue el héroe entonces se nos lesionó el héroe, pero este muchacho, el portero suplente (Byron Mora) lo hizo con mucha confianza, el último partido entonces tengo la confianza en el segundo portero lo va a hacer muy bien, en mala hora se nos lesionó Washington pero la Liga tiene muy buenos jugadores y sé que esto lo vamos a sacar”.

La lesión de Washington Ortega tiene con mucha preocupación a los aficionados de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Y en el campeonato nacional este año sí, la Liga va a ser campeón y vamos a celebrar la 31, pero sí, con toda la confianza”, dijo Gallina.

La periodista de Teletica, María Jesús Rodríguez, también lamenta la ausencia de Ortega de cara a la final, pero se mantiene esperanzada en el Macho y sus pupilos.

“Una lástima porque ha sido un jugador que ha marcado la diferencia en el equipo, tanto en lo deportivo como en lo anímico. Espero que lo bueno que se ha visto de la “mano del Macho” se replique hasta el final. En este y el torneo nacional (el más importante)”.