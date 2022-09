La autocrítica que asume Alex López luego de la victoria de Alajuelense

Para jugar Liga Concacaf, Alexander López reconoce que el nivel del equipo tiene que mejorar. (Rafael Pacheco Granados)

Luego de la sufrida victoria 2-1 ante Sporting, una de las figuras manudas, el volante hondureño Alexander López no se fue a refugiar en el resultado y asumió una postura más autocrítica.

El catracho fue muy sincero al decir que la victoria de este sábado fue muy importante, pero se tienen que pellizcar en hacer las cosas mucho mejor.

“Lo importante es la victoria, pero luego hay que reconocer que tenemos mucho por mejorar, fue un partido demasiado confundido para todos porque todos nos estábamos equivocando. Sabemos que tenemos que mejorar, pero al final lo más importante era ganar ante un rival directo”, dijo a FUTV.

La Liga sumó siete puntos en una semana, pero todos fueron en mejengas muy sufridas, ante Herediano, Guadalupe y los albinegros. El miércoles viajarán a El Salvador para medirse al Alianza por la Liga Concacaf.

Las principales virtudes de Alajuelense este sábado fueron aguantar y ganar

Alajuelense triunfa sin llegar al brillo que algunos esperan. (JOHN DURAN)

“Creo que nos está faltando eso, llegamos mucho, tenemos mucha jugadas de gol, pero no las concretamos, andamos muy imprecisos, los once. Acá no es de echarle la culpa a nadie y ahora lo que nos queda es pensar en lo internacional algo en lo que estamos enfocados, un torneo que exige otra cosa”, añadió.

Alex agregó que los ha complicado tanto lesionado y que no han tenido descanso desde la final pasada

“Si miras hemos tenido demasiadas lesiones. Hoy antes del partido se nos lesionó Ian Smith, durante Yael López y así otros. Nosotros fuimos los que llegamos a la final, sin descanso e igual estamos de segundo lugar, al final no es que estamos haciendo todo mal, pero sí tenemos que mejorar”.