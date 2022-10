La banca podría inclinar la balanza a favor del Herediano en la final, según expertos

El delantero del Herediano, Kennedy Rocha (22) es una de las armas que Hernán Medford tiene en la suplencia. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Saprissa y Herediano tienen todo listo para jugar una nueva final y el primer capítulo de esta historia se escribirá este miércoles, a las 8:30 de la noche, en el estadio Ricardo Saprissa.

Ambos clubes llegan con los mejores planteles y con los números más sólidos a estas instancias, pero hay un detalle en el aire, que algunos consideran que puede ser el punto medular que incline la balanza.

Tanto en el Sapri, como en el Team, su alineación titular se compone de grandes figuras, pero en la suplencia hay un debate sobre cuál equipo tiene la banca más robusta y que le podría salvar la tanda, en medio de un contratiempo a lo largo de los 90 minutos.

¿Es la suplencia un detalle a cuidar en la final del certamen?

Sapri más fuerte

El periodista Maynor Solano, de Deportes Repretel, es consciente de que hay equipos que han ganado títulos gracias a las alternativas del banquillo.

“La suplencia de Herediano tiene jugadores con experiencia, pero los suplentes del Saprissa han marcado diferencia.

“Creo que la banca más pesada es la de Saprissa, porque cuenta con Aarón Cruz, Marvin Angulo, que está cerca de llegar a los 100 goles, Ariel Rodríguez que ha sido goleador y tiene a otros jugadores como Fabricio Alemán, Gerald Taylor, Jaylon Hadden, afirmó.

Fabricio Alemán es una de las apuestas seguras de Jeaustin Campos en la suplencia. John Durán. (JOHN DURAN)

“Creo que es una de las finales más parejas de los últimos tiempos, es de los torneos donde la mano de Medford se ha visto más que nunca, a la hora de hacer la lectura del juego”. — Maynor Solano, periodista.

Para Solano, Herediano tiene buenos jugadores, pero con poco peso en finales.

“Rawy (Rodríguez) juega su primera final, Giovanni Arturo Campos tiene una final y llega con un cartel pesado por lo que hizo con Cartago, Kenneth Vargas no ha sido protagonista en finales, Kennedy Rocha un día sí y otro no”, dijo.

Kenneth Vargas también es uno de los jugadores de la suplencia del Team. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ)

Team tiene más banca

El analista José Luis Bustos dijo que para él, Herediano tiene una banca más completa, pero los suplentes de ambos clubes han hecho cosas importantes cuando se les ha necesitado.

“Es un tema que definitivamente puede hacer diferencia, el ejemplo más claro es el de Rocha en Herediano, que es muy rápido, desequilibrante y no sé si en Saprissa estará (Christian) Bolaños, que sería una figura muy importante para Saprissa.

“También está el caso de Marcos Escoe, un jugador que me gusta mucho y que Hernán sabe aprovechar. Sobre Saprissa, no creo que Jeaustin vaya a cambiar rápidamente a East o Paradela, porque son jugadores rápidos, explosivos y recuperan rápido el balón y también tiene a Álvaro Zamora, que es un muchacho que le ha dado versatilidad al ataque, no pierde los balones y mantiene el equilibrio. Creo que Saprissa se puede mantener más de 60 minutos con la alineación titular”, añadió.

Para algunos, Luis Paradela debe ser titular la mayor cantidad de tiempo posible. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Para el periodista de Deportes Monumental, Alex Mazón, las variantes en un equipo cambian la dinámica del juego y en su criterio, cuando Herediano se ha visto comprometido, su técnico, Hernán Medford recurre a jugadores como Rocha, que le ha hecho buenos juegos al Monstruo.

“Para mí, Saprissa debe tratar de rotar a sus jugadores lo menos posible y aguantar con el equipo estelar hasta donde pueda.

“Si en un momento salen Javon (East) o (Luis) Paradela es un respiro para el rival, sin querer minimizar a (Fabricio) Alemán, que siempre es el primer cambio, porque es incisivo, pero no tiene los tiempos del partido que puede tener Javon”, dijo.