La barbaridad que le habría dicho el árbitro Josué Ugalde a Douglas López

El jugador de cartaginés Douglas López estaba chivísima después del encuentro que Saprissa venció 2-1 a Cartago por lo que, aparentemente, le dijo el árbitro Josué Ugalde.

Este medio entrevistó al jugador e hizo afirmaciones bastante fuertes por el arbitraje.

“Para nadie es un secreto que venir a jugar aquí (estadio Ricardo Saprissa) es jugar contra 12, porque en el segundo gol hay una mano y no la pita”, comenzó diciendo.

El jugador expresó que Josué Ugalde, el árbitro que les tocó este domingo, fue prepotente ya que le dijo cosas muy personales.

“Después de la expulsión de Barahona me dijo que yo fui a pasear al mundial, y yo no me he metido con él, no sé por qué me lo dijo eso”, añadió.

Le consultamos si pondría una queja con la directiva y la comisión de arbitraje y afirmó que lo iba a dejar así.

“Que pongan las barbas en remojo ellos a ver si lo sancionan, a ver si son ecuánimes o esperar a ver qué va a pasar”.

López añadió que entendía que el árbitro era humano y que seguro se había confundido, pero que él piensa que lo que dijo era en su contra.

“Yo no quería decir esto, pero fue muy personal, yo le dije que por qué me decía eso si no le falté el respeto“, expresó López.

Previo a este partido la Federación de Fútbol (Fedefúlbol) había informado que el encuentro sufriría un cambio en el árbitro central, pues el encargado era Juan Gabriel Calderón; sin embargo, pusieron a Josué Ugalde ya que Calderón fue nombrado por la Concacaf para el partido por tercer lugar entre Philadelphia Union y Monterrey por la Leagues Cup.