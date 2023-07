La bicha se roba el show por sus particulares detalles tanto por dentro como por fuera

Don Freddy Salazar López tiene una nave para rajar, Foto: Cortesía

No cabe duda que en las calles de Costa Rica hay chuzos muy particulares, cada uno con su encanto, pero esta bocha Volskwagen Vanagon Syncro de 1992 es sin duda muy especial por múltiples detalles.

Don Freddy Salazar López, vecino de San Rafael de Escazú, sabe que la nave que tiene no es común y corriente, por lo que la chinea y cuida muchísimo para poder mantenerla puras tejas, conseguirla fue una oportunidad que la vida le presentó casi ocasionalmente, por eso es tan cuidadoso.

Este agente de ventas disfruta muchísimo salir a pasear con La bicha, como afirma la gente la apodó, y él le siguió llamando de la misma manera.

La nave estaba tan bien que solo tuvo que echarle una pintadita.

Él comparte esta pasión con sus amigos del Bocho Club de Costa Rica.

“Son realmente muy pocas las que están en el grupo, no creo que haya más de 30, algunas guardadas y del grupo que andamos unas doce o tal vez quince microbuses. Es un modelo muy poco usual, cuando salió al mercado era una microbús cara en precio y no era común acá en el país”, comentó.

Por donde sea que ocupe, anda este chuzo , Foto: Cortesía

-¿Usted cómo la obtuvo?

Esta la trajo un alemán al país y luego la compra otro alemán amigo que pertenecía al grupo de nosotros de las microbuses, él se se tenía que ir para Alemania hace unos cuatro años y entonces se la compré yo. Él se iba a ir con toda la familia y no podía llevarse el carro, le salía muy costoso.

-¿Con la negociación cómo le fue?

Ella estaba muy bien, porque el dueño le puso mucho cariño, la tenía muy bien cuidada, al principio decía que era muy caro comprarla, pero ya después cuando lo compré y empecé a ir a los grupos, me di cuenta que más bien había conseguido una buena oferta, a un buen precio, a la mitad de lo que cuesta cualquiera de este tipo. Es un carro muy funcional, es hasta 4x4.

La nave tiene muchas extras para andar tranquilo por donde sea Foto: Cortesía

-Veo que es muy versátil y se le puede adaptar casi que cualquier cosa...

Sí, está hecho para todo terreno, ciudad, carretera, campo o para meterse adonde usted quiera.

-¿Y ya lo probó de esa manera, metiéndose donde sea?

Sí, ya he ido a algunos paseos, le he probado la marcha 4x4 y y sí es, realmente, bastante poderoso, la fuerza que tiene, ese torque que tiene, ha cumplido por donde sea que lo he andado.

-Veo que es además si se quiere quedar en el carro acampando se puede quedar en en él, perfectamente...

Sí, porque tiene un sillón atrás que se hace cama y después tiene un toldo que se abre unos dos metros y uno puede armar ahí una mesita con sus sillitas y meterse en cualquier lado, aunque llueva.

Volskwagen Vanagon Syncro 1992, Chuzo de la semana, Foto: Cortesía

-¿Para qué usa el carro?

Como es muy grande no lo puedo sacar a cualquier lugar, lo uso para darme una vuelta, ir a pasear o si me invitan a algún evento, ahora el 29 de julio en las fiestas de Santa Ana estamos invitados a un desfile de autos y aprovecho esos lugares para ir con los amigos bocheros.

-¿Imagino que llama mucho la atención por todas las extras y cosas?

Vieras que sí, es la única de este color acá en el país, la gente le dice La bicha, qué buena bicha, dicen, entonces así la dejé, así la bautizó la gente y le seguí diciendo igual.

-¿Qué motor tiene?

Trae el motor original 2.100 boston que enfría por agua, todo lo que es original. Trae hasta un calentador de coolant que yo, todas las que he visto, a ninguna le he visto ese aparato. Un día de estos un mecánico me preguntó y me preguntó qué era, si la tenía con gas y le conté que en Europa y esos lados adonde cae nieve y adonde se congelan es un calentador para esas situaciones, acá no lo necesita uno.